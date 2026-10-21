CRIEF : Francis Kova Zoumanigui remplacé, Alphonse Charles Wright reste en poste

La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) connaît un changement à sa tête. À travers une série de décrets lus ce mercredi 21 octobre 2026 sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG), le président Mamadi Doumbouya, a procédé à un réaménagement au sein de cette juridiction.

Principal changement : Francis Kova Zoumanigui, qui dirigeait jusque-là la CRIEF, quitte ses fonctions de président. Il est nommé inspecteur à l’Inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. En revanche, Alphonse Charles Wright conserve son poste de procureur spécial près la juridiction.

La présidence de la CRIEF est désormais confiée à Salifou Diakité. Le mouvement touche également plusieurs chambres, dont celles des appels, du contrôle de l’instruction, de l’instruction et du jugement.

Voici la nouvelle composition de la CRIEF

Présidence

Président : Salifou Diakité

Chambre des appels

Conseillers :

Janvier Kpokolo Haba

Mohamed Sangaré

Ibrahima Sory Sow

Zakariaou Kokè Camara

Chambre spéciale de contrôle de l’instruction

Président : Aly Badra Koma

Conseillers :

Mamadou Cellou Diallo

Namory Fofana

Célestin Camara

Chambre de l’instruction

Président : Robert Oendouno

Membres :

Albert Noramou

Lansana Soumah

Lansana Keïta

Chambre de jugement

Président : Alpha Camara

Conseillers :

Kanda Doumbouya

Mamadou Dian Diallo

Sadou Dankolo Baldé

Parquet spécial

Procureur spécial : Alphonse Charles Wright

Substituts du procureur spécial :

Ousmane Sanoh

Biwon Millimouno

Pierre Sègbè Kamano