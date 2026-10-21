CRIEF : Francis Kova Zoumanigui remplacé, Alphonse Charles Wright reste en poste

La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) connaît un changement à sa tête. À travers une série de décrets lus ce mercredi 21 octobre 2026 sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG), le président Mamadi Doumbouya, a procédé à un réaménagement au sein de cette juridiction.
Principal changement : Francis Kova Zoumanigui, qui dirigeait jusque-là la CRIEF, quitte ses fonctions de président. Il est nommé inspecteur à l’Inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. En revanche, Alphonse Charles Wright conserve son poste de procureur spécial près la juridiction.
La présidence de la CRIEF est désormais confiée à Salifou Diakité. Le mouvement touche également plusieurs chambres, dont celles des appels, du contrôle de l’instruction, de l’instruction et du jugement.
Voici la nouvelle composition de la CRIEF
Présidence
Président : Salifou Diakité
Chambre des appels
Conseillers :
Janvier Kpokolo Haba
Mohamed Sangaré
Ibrahima Sory Sow
Zakariaou Kokè Camara
Chambre spéciale de contrôle de l’instruction
Président : Aly Badra Koma
Conseillers :
Mamadou Cellou Diallo
Namory Fofana
Célestin Camara
Chambre de l’instruction
Président : Robert Oendouno
Membres :
Albert Noramou
Lansana Soumah
Lansana Keïta
Chambre de jugement
Président : Alpha Camara
Conseillers :
Kanda Doumbouya
Mamadou Dian Diallo
Sadou Dankolo Baldé
Parquet spécial
Procureur spécial : Alphonse Charles Wright
Substituts du procureur spécial :
Ousmane Sanoh
Biwon Millimouno
Pierre Sègbè Kamano