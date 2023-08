Dans le cadre de la vision globale du ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, l’Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels (ONFPP) a, le 25 août 2023, lancé un programme de formation destiné à améliorer les compétences des femmes impactées par les activités minières dans la préfecture de Boké. Cette initiative ambitieuse vise à aider ces femmes à sortir de la précarité en leur offrant des compétences pratiques dans les domaines de la préparation de confitures, de la production de jus de fruits et du maraîchage.

L’objectif principal de cette formation est d’autonomiser les femmes en renforçant leurs compétences professionnelles et entrepreneuriales. Le lancement officiel du processus a eu lieu au centre d’autonomisation et d’entrepreneuriat des jeunes filles et femmes de Boké. Cette étape marque le début d’une opportunité significative pour ces femmes d’acquérir des compétences utiles et de développer des moyens de subsistance durables.

Le programme de formation se déroule en deux catégories distinctes, selon Oumar Kaba, responsable de l’antenne régionale de l’ONFPP à Boké. La première catégorie concerne la formation en technique de préparation de confiture, qui est dispensée sur une période de cinq jours et vise à habiliter 50 femmes dans cette compétence. La deuxième catégorie porte sur le maraîchage et s’étale sur une période de 15 jours, visant également à former 50 femmes. Cette approche offre un éventail de compétences variées, allant de la transformation alimentaire à la production agricole.

M. Kaba a souligné l’importance de cette formation en deux étapes. Il a expliqué que la première étape vise à renforcer les compétences des femmes dans la fabrication de confitures, tandis que la deuxième étape a pour objectif d’améliorer leurs capacités dans le domaine du maraîchage. Cette approche holistique permet de répondre aux besoins diversifiés des femmes, tout en leur offrant les outils nécessaires pour devenir autonomes et productives.

L’ONFPP, par le biais de ses responsables et de ses formateurs, met l’accent sur la nécessité de fournir une formation concrète et pratique. Lancinet Camara, Directeur général de l’ONFPP, a souligné que le succès de cette initiative dépend de la capacité des femmes à appliquer les compétences acquises pour générer des revenus durables. Il a également souligné que l’objectif ultime n’était pas seulement de fournir une formation, mais de permettre aux femmes de devenir financièrement autonomes.

La préfecture de Boké, en tant que zone économique spéciale, offre de nombreuses opportunités pour les femmes des collectivités minières. Le Directeur général de l’ONFPP a encouragé les participantes à saisir ces opportunités en développant des compétences pertinentes et en devenant des entrepreneures prospères.

Salématou Coumbassa, au nom des bénéficiaires, a exprimé sa gratitude envers les initiateurs de cette initiative. Elle a assuré que les femmes s’engageront pleinement dans la formation et travailleront avec détermination pour atteindre les objectifs fixés.

En renforçant les compétences des femmes dans des domaines pratiques tels que la transformation alimentaire et le maraîchage, cette initiative contribue à créer un changement positif et durable dans la vie des femmes de la préfecture de Boké, les aidant ainsi à sortir de la précarité et à bâtir un avenir meilleur pour elles-mêmes et leurs familles.