Dans un décret lu ce mercredi 1er mai 2024, le Général Mamadi Doumbouya a annoncé la création d’un Groupement blindé de la gendarmerie mobile.

Selon le décret lu à la télévision nationale, cette nouvelle unité de la Gendarmerie sera basée à Conakry. Elle a pour missions :

-Assurer sur toute l’étendue du territoire national, le maintien et le rétablissement de l’ordre ;

-Participer à la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et la protection des sites sensibles ;

-Appuyer ou soutenir les unités de maintien de l’ordre et d’intervention de la Gendarmerie Nationale dans les situations dégradées ;

-Apporter son appui aux unités de Gendarmerie à l’occasion d’accidents industriels ou technologiques, d’opérations de police judiciaire, d’escorte en milieu dégradé, événements calamiteux ;

-Participer à la défense opérationnelle du territoire ;

-Participer aux opérations extérieures au sein des dispositifs nationaux ou multinationaux auxquels la Guinée participe.

Placée sous l’autorité directe du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire, le GBGN sera dirigé par un Commandant et un Commandant adjoint. Elle aura également un secrétariat ; une cellule d’opération et de formation ; une cellule logistique ; une cellule technique ; armements et munitions ; une cellule transmission , d’observation et de renseignement ; une trésorerie ; une infirmerie et des escadrons blindés.