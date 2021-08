Comme nous l’annoncions, la levée de corps du Général Mamadouba Toto Camara a eu lieu ce vendredi 27 août 2021 à l’hôpital de l’amitié sino-guinéen à Kipé, dans la commune de Ratoma, suivi de son enterrement au cimetière de Cameroun (Conakry).

Cette cérémonie a mobilisé les parents du défunt ainsi que plusieurs personnalités du pays notamment le président de l’Assemblée nationale et le Secrétaire général à la présidence de la République et le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation.

S’exprimant au nom de sa famille, la fille aînée du Général Toto Camara, a rendu dernier hommage à son père.

«Mon père était un grand homme de l’armée. Il était devenu notre mécanicien car à chaque fois qu’un véhicule tombait en panne, c’est lui qui reparaît. Papa était rempli de connaissances, il était une bibliothèque vivante. c’est lui qui assurait notre éducation pour affronter sereinement la vie», a témoigné Hawa.

Au nom du gouvernement guinéen, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Général Bourema Condé, a présenté ses condoléances à la famille de l’ancien numéro 2 du Conseil National pour la démocratie et le développement (CNDD).

«C’est difficile pour moi de présenter un discours devant la dépouille mortelle du général Toto Camara. Général Toto, nous l’avons connu sous ce drapeau. Ses camarades de promotion, la classe 63 et 64 fusionnés ici présents. De la force morale de ce grand officier, pour son engagement pour ma nation et surtout cette bienveillance qu’il avait pour les uns et les autres. L’oraison funèbre qui nous a été déroulé ici est suffisamment évocatrice, du parcours de ce grand soldat de la nation. Général Toto a donc rempli le contrat qui était le sien avec son peuple. Après un tel bilan, que la juste récompense lui soit réservé par la puissance divine», implore t-il.

Mamadou Aliou Diaguissa Sow