« Communication et divulgation de fausses informations, menace de mort et la mise à disposition d’autrui, des informations qui troublent l’ordre public « , voici entre autres, des chefs d’inculpations qui étaient retenus contre le responsable de mobilisation et l’implantation des antennes du Fndc.

L’activiste a été fixé sur son sort ce jeudi 27 août 2020, au tribunal de première instance de Dixinn. Le juge Alphonse Charles Wright a dans son verdict, déclaré Oumar Sylla non coupable pour des délits constitués.

Pour ses avocats, c’est une victoire après plusieurs mois que leur client a effectués en prison.

Interrogé, Foniké Menguè a livré ses premières impressions après sa libération: « Je remercie mes avocats, les avocats du peuple. Vous les journalistes et ma chère épouse. Elle a toujours été à mes côtés et continuer à me donner de la force. Que tous mes camarades du Fndc soient aussi remerciés et tout le peuple de Guinée dans sa globalité. Aujourd’hui, c’est une victoire pour le peuple de Guinée. Une grande victoire de la vérité contre le mensonge. Une victoire du bien contre le mal. Une victoire de la justice face à l’injustice. Encore une fois, nous allons continuer le combat. Dès demain, je serai sur le terrain pour mobiliser encore la troupe afin de continuer le combat jusqu’à la victoire finale. »