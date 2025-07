Le 27 juillet 2024 était lancé en grande pompe à Labé et en présence de plusieurs membres du gouvernement le projet de bitumage de la route nationale N8, longue de 110 km, qui relie les villes de Labé et Mali au nord du pays. Un an après, nous avons fait le constat sur l’état d’avancement de ce projet.

Un an après le démarrage des travaux, les entreprises sont sur le terrassement au niveau des deux premiers lots : Labé – Sarekali et Sarekali – Yembering. Sur le terrain, les engins sont visibles, les terrassements avancent à un rythme jugé satisfaisant par certains responsables techniques, malgré quelques difficultés liées à la saison des pluies et à l’accessibilité de certaines zones montagneuses.

Le premier lot, long de près de 40 km entre Labé et Sarekali confié à China Road & Bridge Corporation (CRBC) est aujourd’hui à l’étape du déblais-remblais alors que le deuxième lot, entre Sarekali et Yembering, semble être le plus en avance en matière de terrassement notamment au niveau du col de Boudou où l’entreprise China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) a fait une priorité.

Quant au troisième tronçon, reliant Yembering à Mali, les travaux n’ont pas encore effectivement démarré. Les études géotechniques et topographiques sont en cours de finalisation, et la mobilisation de l’entreprise attributaire est attendue dans les prochaines semaines.

Les populations locales, tout en saluant la réalisation de cette infrastructure longtemps attendue, espèrent que le rythme des travaux s’accélérera une fois la saison pluvieuse terminée, afin de respecter les délais initiaux fixés à 36 mois.