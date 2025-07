En plus des performances collectives , la CAN TotalEnergies, Maroc 2024 a connue également des révélations individuelles qui ont bluffé plus d’un. Entre dibrles, justesse technique, buts somptueux et des parades décisives, des talents féminins ont marqué les esprits dans différentes villes du royaume chérifien.

La capitaine marocaine, Ghizlane Chebbak a remporté le prix de la meilleure buteuse du tournoi avec 5 réalisations en 6 matchs joués. Elle a été la locomotive de la sélection marocaine de par son expérience et de sa justesse technique.

Auteure de 4 clean sheets, la Nigérianne Cynthia Nnadozi a été élue meilleure gardienne de la compétition avec 3 buts encaissés après 6 rencontres dans les cages des supers Falcons.

De son côté, la capitaine et attaquante Nigérianne, Rasheedat a raflé le prix de la meilleure joueuse de cette édition 2024. Elle a été un élément clé du triomphe du Nigeria à travers sa puisssance athlétique, son expérience et son leadership.

Le prix de l’équipe fair-play a été décerne à l’Afrique du Sud, éliminée en demi-finales et vainqueure de l’édition 2022.

La troisième place de cette édition revient à la sélection ghanéenne, qui a battu l’équipe de l’Afrique du Sud aux tirs aux buts (4-3) après un score de parité d’un but partout , en match de classement, vendredi au stade Larbi Zaouli à Casablanca.

Avec le slogan “Nées gagnantes”, le 15ème rendez-vous de la CAN des dames s’est achevé sur de bonnes notes témoignant l’ascension du football féminin en Afrique.

Après 26 matchs amplement disputés par les 12 équipes participantes, 66 buts ont été inscrits lors de ce tournoi joué du 05 au 26 juillet 2025 en terre marocaine.

Une Prize-money rehaussée pour une édition particulière !

A l’aube de cet événement, la Confédération Africaine de Football avait annoncé la revue de la dotation financière de la plus prestigieuse compétition féminine du continent.

Ainsi, voici la répartition de la manne financière allouée au tournoi:

Champion (Nigeria): 1 million de dollars

Vice-champion (Maroc): 500.000 $

Troisième (Ghan): 350.000 $

Quatrième place : 300 000 $

Quarts de finaliste (4 équipes) : 200 000 $ chacune

Troisième de groupe : 150 000 $ chacune

Quatrième de groupe (3 équipes) : 125 000 $ chacune.