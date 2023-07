Le paysage politique guinéen a enregistré, ce jeudi 27 juillet 2023, le lancement officiel des activités d’une nouvelle alliance composée des partis dissidents de l’Anad et de la Cored.

Dénommée Alliance nationale pour le vhangement (ANC), cette nouvelle alliance est composée de 19 formations politiques s’inscrivant, selon ses membres, dans la démarche d’ “apporter du renouveau au débat politique dans le pays”.

«Nous nous sommes dits de fédérer nos efforts dans la paix, dans l’unité nationale pour le développement pour notre bien commun et promouvoir la démocratie. Nous allons fédérer nos efforts pour les élections à venir, participer aux débats politiques en vue de contribuer à apaiser le climat sociopolitique, lutter contre les travers sociaux, notamment l’ethnocentrisme, le régionalisme, le népotisme, le clientélisme, etc. Nous allons participer au dialogue inter-guinéen pour apporter notre contribution au retour à l’ordre constitutionnel de manière apaisée qui constitue pour nous un devoir citoyen et patriotique”, a déclaré Hamidou Barry, leader de ladite coalition et du président du Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs (PCDIC).