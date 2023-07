La Cour suprême de Guinée s’est prononcé ce jeudi 27 juillet 2023, sur l’exception d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité soulevées par les avocats de l’ancien ministre de la Défense Dr Mohamed Diané.

C’est son avocat Me Ciré Clédor Ly qui a donné l’information au sortir de l’audience tenue à huis clos devant cette cour ce jeudi.

Après cette décision, les avocats de l’ancien ministre chargé des affaires présidentielles sous le régime d’Alpha Condé ont été renvoyés par-devant la CRIEF.

Réagissant à ce sujet, Me Clédor Ly a déclaré que la Cour Suprême a raté dans sa démarche. Il explique que le dossier sera transféré devant la CRIEF pour qu’elle continue de juger Mohamed Diané, tout en précisant que les démarches pour défendre leur client ne vont pas s’arrêter à ce niveau.

Pour lui, il y a la règle de fond et des éléments que son équipe pourrait utiliser pour revenir devant cette Cour qui devra prendre en compte la situation exceptionnelle et savoir qu’il n’y a plus de Cour Constitutionnelle en Guinée.

Selon l’avocat sénégalais de Dr Mohamed Diané, son client, est déjà libre dès lors qu’il a bénéficié d’une caution de 2 milliards 500 millions GNF.

Un montant, que l’ancien ministre de la Défense doit payer dans un délai d’un mois qui permettra qu’il soit libre.

Pour rappel, Dr Mohamed Diané est poursuivi pour des faits présumés de détournement des deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment des capitaux et complicité. Il est en détention provisoire depuis avril 2022 à la Maison centrale de Conakry.