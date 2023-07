Le procureur général près la Cour d’appel de Conakry dément les propos de Me Alseny Aissata Diallo qui l’accuse d’avoir refusé de signer la levée de l’interdiction de sortie du pays de son client Ibrahim Diallo, responsable des stratégies et de la planification du front national pour la défense de la constitution.

Intervenant dans l’émission Mirador de Fim fm, ce mercredi 26 juillet, le procureur Yamoussa Conté a exprimé sa surprise suite à la déclaration de l’avocat. “Monsieur Ibrahim Diallo était venu avec Me Doumbouya ce n’était même pas avec Me Alseny Aissata. Ils m’ont soumis une demande d’intervention par rapport à sa situation avec un projet de lever de l’interdiction de sortie. Je lui ai dit que je suis prêt de sortir faire une inspection en lui demandant de poser le courrier au niveau du secrétariat. Vous ne pouvez pas rentrer dans mon bureau pour me remettre un courrier, il faut respecter le fonctionnement de la structure, allez enregistrer le dossier au secrétariat. Ils l’ont fait et ils m’ont tendu le dossier pour le signer. Je leur ai dit qu’il faut que j’examine le dossier pour voir s’il y a lieu d’agréer ou pas. Me Doumbouya a répondu que son client doit voyager le lendemain. je lui ai fait savoir que ce n’était pas comme cela.

En principe puisque l’interdiction a été prise par le procureur de première instance près le Tribunal de Dixinn, je vais faire un soit-transmis. Cela a coïncidé à la rentrée du procureur Algassimou qui m’a dit: Monsieur le procureur général, c’est un dossier qui est frappé d’appel . J’ai dit ok si c’est frappé d’appel et que c’est arrivé ici, il n’y a pas de problème, nous allons en débattre à l’audience. Je suis sortie faire mes inspections au TPI de Mafanco et à l’Oprogem. A mon retour à 18h, je suis allé faire le compte rendu à monsieur le ministre. A ma sortie du département, j’ai trouvé Me Alseny Aissata auprès de mon véhicule. Il m’a dit que son client est à l’aéroport, il voudrait que le projet soit signé. Je lui ai répondu non, demain je vais examiner. Je lui ai fait savoir que je pars au bureau prendre mes effets et rentrer chez moi. Il a pris le devant il est parti m’attendre dans la salle d’attente. Je ne savais même pas qu’il y était. J’étais donc très surpris de l’entendre, hier, sur vos ondes”, a expliqué le procureur général.

Dans sa sortie sur Fim fm, Me Alseiny avait affirmé n’être au courant d’aucune quelconque réquisition contre son client. Ce que dément Yamoussa Touré. “S’ils disent qu’ils ne connaissent pas l’existence de cette réquisition, je m’inscris en faux. Si Fonikè Menguè suit l’antenne, je le cite en témoin. M. Ibrahim Diallo savait bel et bien parce que ce n’était pas sa première tentative. Il savait déjà que monsieur le procureur du TPI de Dixinn avait réquisitionné la police de l’air et des frontières. C’est une réquisition faite par le procureur près le tribunal de première instance, le 29 juillet 2022, suite à une procédure qui est engagée contre Ibrahim et autres. Et cette réquisition tient toujours puisque c’est frappé d’ appel. Cela ne veut pas dire que la décision c’est en leur faveur. Ce n’est qu’une première étape, c’est quand on va examiner au niveau de l’appel qu’on saura si la décision est fondée ou pas. Et suite à cette réquisition, Ibrahim Diallo et son avocat ont porté plainte contre le commissaire spécial cette procédure est pendante devant le TPI de Mafanco et nous on se dit que par endroit que monsieur Ibrahim Diallo veut se déduire de la procédure”, a laissé entendre le procureur général.