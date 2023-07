Le ministre de la Jeunesse et des sports, Lansana Béa Diallo, à l’instar de ses homologues, était devant l’équipe d’évaluation mise en place par le Premier ministre, Dr Bernard Goumou.

Au cours de cet exercice, chaque département est évalué sur la base du contrat de performance signé en janvier 2023. Les six (6) premiers de l’année sont passés au peigne fin par les évaluateurs. Pour le Ministre de la Jeunesse et des Sports Lansana Béa Diallo tout s’est bien passé. Il souligne de même que l’important dans cet exercice ce n’est pas la note, mais les recommandations des évaluateurs.

« Dans l’ensemble, cela s’est très bien passé, une évaluation, c’est quelque chose de toujours positive, puisque l’objectif, c’est de vous permettre de progresser de vous permettre effectivement de voir ce que vous faite pour permettre d’aller dans une bonne approche et d’aller dans la bonne direction. Nous permettre de nous améliorer pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce qui est important dans cette évaluation ce ne sont pas les points qu’on va donner, mais plutôt les recommandations pour permettre de réguler les difficultés ».

Le contrat de performance porte sur 100 points et la grille d’évaluation s’articule autour de dix (10) critères, allant des lettres de mission de chaque ministère au taux de décaissement du budget des projets et programmes. Il y a également la mobilisation des revenus fiscaux et non fiscaux, la mise en place d’outils de bonne gouvernance, la digitalisation ainsi que la déclinaison du contrat de performance au sein du ministère.