L’hépatite B est une inflammation du foie qui entraîne une destruction plus ou moins importante des cellules. Elle est provoquée par un virus appelé “hépatite virale”. Le 28 juillet de chaque année a lieu la journée mondiale contre l’hépatite, une façon de rendre hommage à Dr Baruch Blumberg, qui a découvert, mis au point un test de dépistage et un vaccin contre ce virus mortel. Pour connaître ses symptômes, son mode de transmission et ses moyens de prévention, nous avons interrogé Dr Abdoulaye Diallo, médecin épatho-gastro-entérologue. Interview!

Guinée360.com : Qu’est ce que l’Hépatite B !

Dr Abdoulaye Diallo : C’est une maladie à infection hépatique virale causée par le virus de l’hépatite B. Quand on dit hépatite ça veut dire inflammation ou infection du foie. Donc, il ne peut causer aucun mal ailleurs que sur le foie. Il attaque les cellules du foie et les détruit. Le virus de l’hépatite B peut aussi provoquer des infections chroniques et entraîner un risque important de décès par cirrhose ou cancer du foie pour les personnes exposées.

Quels sont les modes de transmission les plus fréquents de l’hépatite B ?

Le mode de transmission c’est toujours par contact avec le sang du malade soit par injection ou par sécrétion vaginale, dans le sperme, par les embrassades, par les rapports sexuels non protégés, pendant l’accouchement. Il peut également être dans le lait maternel. Et c’est quand cette substance là rentre dans le sang du partenaire qu’il y a contamination. Donc, la maladie est congénitale, mais pas héréditaire.

Quels sont les symptômes de la maladie ?

Les symptômes sont liés à l’état du foie, il y a la faiblesse du corps, la faiblesse sexuelle, les fièvres, les douleurs musculaires et articulaires, des céphalées, les nausées, les vomissements, les douleurs abdominales, ce sont entre autres les premiers signes.

Quand apparaissent les premiers symptômes de l’hépatite ?

Les premiers signes de l’hépatite B apparaissent à partir de 1 à 6 mois après l’infection par le virus.

Quelles sont les conséquences de l’hépatite B ?

Les cicatrices peuvent dénaturer le foie, laisser des traces qui peuvent rendre le foie insuffisant, l’hépatite B peut provoquer des infections chroniques et entraîne un risque important de décès par cirrhose ou cancer du foie pour les personnes exposées. C’est çà la gravité de la maladie.

Est-ce qu’elle est mortelle ?

Toute maladie est mortelle. Cela dépend de la prise en charge. Lorsque l’infection dure plus de 6 mois, elle devient chronique, pouvant donner lieu à une cirrhose du foie ou à une insuffisance hépatique.

Est-il possible de guérir de l’hépatite B ?

Oui on peut. Il faut simplement savoir le caractère du virus. Le virus peut rentrer dans l’organisme, causer des dégâts et sortir sans prendre de médicament, il disparaît comme ça. Il faut surveiller le foie, préparez l’organisme à lutter contre le virus car on ne peut pas détruire le microbe. L’hépatite B c’est comme la grippe il n’y a pas de médicament contre cette maladie mais on donne à l’organisme la capacité de résister à l’attaque virale du virus.

Comment savoir si on est positif à la maladie ?

Par une simple analyse du sang que votre médecin peut prescrire. A vue d’œil aussi, la personne peut avoir la peau jaunâtre, la conjonctivite de l’œil, l’urine foncée, les selles décolorées, une fatigue extrême, des nausées et vomissements.

Existe-t-il un vaccin ?

Il existe quatre doses de vaccin contre l’hépatite B.

Quel aliment faut-il éviter en cas d’hépatite B ?

Le foie doit être au repos. Il faut juste éviter de consommer des aliments trop gras et trop sucré, avec ça le foie se repose. Sinon, une alimentation qui favorise la maladie, il n’y en a pas.

Comment se débarrasser du virus de l’hépatite B ?

D’abord, d’une voie naturelle qu’on le veille ou pas quand le virus rentre, il sort de lui-même. Il n’y a pas de traitement spécifique de l’hépatite B. Le patient doit se reposer, manger des aliments peu gras et éviter toute consommation d’alcool ou de médicaments qui pourraient se révéler toxiques pour un foie déjà fragilisée par le virus de l’hépatite B.

Comment vivre avec une personne atteinte de l’hépatite B ?

Il faut se protéger pendant les relations, mesurer tous les faits et gestes, pas de violence pendant les relations intimes parce que c’est seulement lors des rapports sexuel violents qu’on peut transmettre le virus.

Existe-t-ils des moyens de prévention ?

La vaccination est la principale mesure de prévention de l’hépatite B. Elle permettra de réduire, à terme, le nombre de porteurs chroniques du virus de l’hépatite B. Les autres mesures de prévention sont l’adoption de certaines règles d’hygiène de vie, l’utilisation du préservatif, de ne pas avoir des relations intimes avec n’importe qui.