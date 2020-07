Après un an passé sous les couleurs du Horoya AC, Aristide Bance 🇧🇫 vient de raccrocher définitivement les crampons. Le club vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux, le géant burkinabé n’ira pas aux termes de son contrat qui courait jusqu’en 2021.

Physique atypique, culotte remontée, cheveux teintés et des buts venus d’ailleurs… On ne reverra plus la légende Aristide BANCE sur la pelouse du 28 septembre, ni même sous les couleurs du Horoya AC, formation qu’il a rejoint il y’a un an précisément.

Le burkinabé a décidé de tirer un trait définitif sur sa carrière de joueur après un entretien sincère avec la direction des Matamkas, où il a avoué ne plus se sentir aussi frais que par le passé. Comme il l’avais annoncé lui-même sur son compte Facebook, l’heure de la fin a sonné.

Un 22e et dernier club, pour celui qui aura été l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la sélection burkinabée.

