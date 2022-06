Ce n’est plus le parfait amour entre le reggaeman guinéen Elie Kamano et certains acteurs politiques membres de l’Alliance Nationale pour l’Alternance et la Démocratie (ANAD).

Tout est parti de la sortie dans une vidéo qui date de plusieurs mois du reggaeman reconverti en politique, dans laquelle il parle de l’exclusion des leaders politiques comme Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré pour la course à la présidentielle prochaine.

Depuis, les proches de ces deux anciens Premiers ministres ne ratent aucune opportunité pour tenter de recadrer M. Kamano.

Diabaty Doré président du parti RPR s’est livré à cet exercice dans un discours tenu à N’zérekoré dans le cadre d’une tournée de remobilisation initiée par l’ANAD.

«Je voudrais répondre à des leaders politiques, des soi-disant chanteurs, qui pensent que si on élimine Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo, c’est leurs tour parce qu’ils sont jeunes…Oui tu es jeune, mais il faut aller travailler, Macron a travaillé en France, les français n’ont pas pris un décret pour dire que Fillon est vieux, Sarkozy est vieux, ils étaient tous dans la course, le résultat est là aujourd’hui. Donc je dis à cet artiste, si tu abandonne ton métier, si tu ne sais pas chanter, laisse-nous en paix et va travailler», a-t-il répliqué.

Le vice-président de l’ANAD dit à qui veut l’entendre, que le prochain président de la Guinée n’est personne d’autre que Cellou Dalein Diallo.

Poursuivant, il précise que la loi ne prévoit aucune procédure d’élimination ou d’exclusion d’un acteur politique et que le seul moyen pour le faire reste le peuple à travers les urnes.

«Nous, nous sommes déjà à Sekoutoureyah. Dites à tout le monde que le prochain président de la Guinée c’est le candidat que l’ANAD va présenter, c’est le candidat que l’UFDG va présenter. Donc le prochain président de la Guinée sera Cellou Dalein Diallo. Ce guinéen n’est pas né encore pour exclure un autre guinéen. Qu’il soit un général ou un Colonel. Le seul qui peut le faire c’est le peuple et c’est dans les urnes», a-t-il renchéri.

Diabaty Doré a aussi évoqué l’évolution de la conduite de la transition. Sur la durée de celle-ci, cet acteur politique prévient le CNRD que un délai de 36 mois est inacceptable.

Réagissant ainsi aux propos de Lansana Kouyaté président du PEDN qui continue d’apporter son soutien au président Mamadi Doumbouya en plaidant pour une transition apaisée, le leader du RPR n’est pas allé du dos de la cuillère.

«Je voudrais dire ceci à ces Guinéens qui ont passé tout leur temps en Europe, au moment où les autres prenaient du gaz lacrymogène ici, au moment où on ne dormait pas chez nous, ils viennent maintenant nous dire que la transition doit être apaisée, il faut donner le temps au temps, qu’ils ne peuvent pas faire la politique, ils n’ont qu’à aller faire autre chose. Quelqu’un qui veut être président de la République comment tu peux dire de donner 3 ans aux militaires? Je le dis et je le répète, 36 mois ne passera pas», a lancé Diabaty Doré dans une vidéo posté sur Facebook.