L’an dernier, trois joueurs ont terminé en tête du classement des meilleurs buteurs de Premier League : PIerre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Sadio Mané et Mohamed Salah (Liverpool). Cette saison, c’est Jamie Vardy qui est en tête à une dizaine de journées de la fin, mais tout reste encore à jouer !

Ce jeudi soir, Liverpool a été sacré champion d’Angleterre après la défaite de Manchester City (2ème) face à Chelsea. Ce sacre représente le fruit d’un travail long de quatre ans pour Jürgen Klopp, qui vient offrir une Premier League aux Reds, en disette depuis vingt ans ! Forcément, l’Allemand est plus que plébiscité et la saison de Liverpool est tout simplement incroyable. Avec une seule défaite en 30 matchs (et 2 nuls), les Reds ont marché sur la Premier League mais le championnat mérite d’être suivi jusqu’au bout, que ce soit pour les places européennes mais aussi pour la lutte au classement des buteurs.

En effet, les meilleurs attaquants outre-Manche vont se battre, jusqu’au bout, pour décrocher ce prestigieux trophée. Pour le moment, Jamie Vardy, l’attaquant de Leicester, largement en cours pour une place en Europe selon les pronostics, est en tête du classement avec 19 buts en 28 matchs de Premier League. L’attaquant de 33 ans peine pourtant à marquer son 100ème but en carrière en championnat, mais la concurrence arrive fort derrière lui. Son dauphin n’est autre que Mohamed Salah, buteur lors du dernier match face à Crystal Palace. Le Pharaon, qui vient d’être sacré champion d’Angleterre, a inscrit 17 buts cette saison en 27 matchs de championnat et pourrait bien affoler les compteurs d’ici la fin de la saison. Il est à égalité avec Pierre-Emerick Aubameyang, qui fait les beaux jours d’Arsenal. Le Gunner a une moyenne de 0,59 but par matchs.

Sergio Agüero, quatrième des meilleurs buteurs du championnat, ne pourra pas se mêler à cette lutte entre affamés des buts. En effet, l’attaquant argentin s’est blessé au genou gauche lors de la rencontre de Manchester City face à Burnley (5-0) lundi. Résultat, l’Argentin a été opéré à Barcelone au courant de la semaine afin d’espérer un retour pour le mois d’août et la Ligue des Champions face au Real Madrid (huitième de finale retour, victoire 2-1 à Bernabeu à l’aller). « Tout s’est bien passé et je vais bientôt commencer par la récupération. Merci beaucoup au Dr. Cugat (qui l’a opéré, ndlr) et son équipe, ainsi qu’à vous tous pour votre soutien » a notamment déclaré Agüero sur les réseaux sociaux. Avec 16 réalisations, il devrait très rapidement être dépassé par Sadio Mané et Raul Jimenez (15 buts). Les deux hommes, plutôt en jambes ces dernières semaines, font des ravages dans les défenses britanniques.

En plus de la lutte pour les 3ème et 4ème places, entre Chelsea, Leicester et Manchester City, la Premier League risque d’être le terrain de jeu des parieurs au niveau des buteurs pour cette fin de saison. Entre les objectifs collectifs et individuels, tous les attaquants vont se donner à 100% pour arracher cette distinction et surtout aider leur formation à aller le plus haut possible.

