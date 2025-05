La Guinée abrite, à compter de ce mardi 27 mai 2025, le Forum régional des Conseils consultatifs des jeunes, organisé par Plan International. Cette rencontre est placée sous le thème : « Le rôle de la jeunesse dans le processus de développement durable ».

Le forum, qui réunit des jeunes venus de 15 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, vise à créer un espace de dialogue entre les jeunes, les leaders et les institutions. En présidant la cérémonie d’ouverture, le Premier ministre Bah Oury a rappelé le rôle central que la jeunesse doit jouer dans les systèmes politiques.

Il a également souligné que, dans de nombreux pays africains, « ce sont des jeunes, de par leur âge, qui sont au pouvoir ».

S’adressant aux participants, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d’un engagement plus actif de la jeunesse : « La jeunesse n’a plus le droit de rester dans une logique essentiellement revendicative, comme si on devait s’installer autour de la table en attendant d’être servi », a-t-il déclaré.

Il estime que la jeunesse doit être un acteur majeur du changement et du renouveau. Le Premier ministre a enfin rassuré que le gouvernement guinéen prêtera une oreille attentive aux recommandations issues de ce forum.

« Parce que cela nous permettra d’approfondir les politiques que nous sommes déjà en train d’expérimenter », a-t-il conclu.