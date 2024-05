Dans une interview au journal Jeune Afrique, le Premier ministre s’est exprimé sur plusieurs sujets qui dominent l’actualité en Guinée. Bah Oury reconnaît la nécessité d’instaurer un dialogue inclusif permettant de prendre en compte les préoccupations des acteurs sociopolitiques. Pour le chef du gouvernement, les autorités guinéennes n’ont ménagé aucun effort pour réunir les acteurs autour de la table.

A la question de savoir si un dialogue politique inclusif est possible sans les principaux leaders politiques, Bah Oury répond : “Vous savez quand vous préparez un repas et invitez tout le monde à venir partager le plat, si certains disent s’ils n’ont pas un peu plus de piment ils ne vont pas être autour de la table, il va de soit que ça rend l’inclusivité, de ce point de vue, difficile. Mais, l’esprit de l’inclusivité est là, inviter tout le monde, faire des démarches pour que tout participe, maintenant si certains dédaignent le fait d’être autour de la table au même titre, il va de soit qu’on ne peut pas les obliger. Et c’est ça le principal problème de la Guinée. Certains estiment être le centre du monde et que tout doit se faire autour d’eux. Ce qui est une vision totalitaire, exclusive qui nie le principe fondamental de la démocratie, de la concertation, du respect de chacun et de la représentativité du peuple guinéen. Cet esprit est une mentalité hérité d’une longue tradition guinéenne qui a empêché ce pays d’actualiser ses capacités de concertation, la volonté du peuple guinéen d’aller ensemble dans la cohésion parce que certains esprits d’une élite nombriliste ne veulent pas concevoir l’évolution de leur pays sans eux. (…)

Mon prédécesseur a fait des démarches et est allé les voir. Les facilitatrices ont été installées pour faciliter ce rapprochement entre eux et les autorités de la transition. Donc de ce point de vue, rendons à César c’est qui l’appartient, les autorités de la transition n’ont jamais ménagé leurs efforts pour amener tous les acteurs autour de la table”, a déclaré le chef du gouvernement qui estiment les revendications des principaux acteurs politiques notamment Cellou Dalein Diallo, Sydia Touré et autres ont des revendications qui vont au-delà de la question concernant le retour à l’ordre constitutionnel.

“Certains sont épinglés par la CRIEF, de par leur gestion antérieure, en tant que représentants et responsables des autorités à l’époque, la justice leur demande des comptes et ils ne veulent pas répondre à cela. Donc, cela n’est pas une question de l’exécutif, c’est une question purement judiciaire. Imaginez dans nos pays ou on demande à des anciens responsables d’éclairer la justice par rapport à certains faits, qui ont été préjudiciables à l’intérêt national et ils estiment qu’ils doivent bénéficier d’une impunité totale. Cela est contraire à l’esprit de l’Etat de droit”, a martelé Bah Oury.