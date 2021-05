En collaboration avec l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), l’Observatoire Guinéen de la Cyber sécurité et le Cabinet Skynet Consulting-Guinea ont tenu un colloque destiné à outiller les journalistes sur la Cybercriminalité et les réseaux sociaux ce mercredi 26 mai 2021, il s’inscrit dans le cadre du programmes d’appui à la vulgarisation du Droit de la Technologie de l’Information et de la Communication.

L’objectif de ce colloque vise à renforcer la capacité des journalistes sur les délits de presse susceptibles d’être commis sur les réseaux sociaux, leurs modes de prévention et leurs conséquences sur le plan de la justice pénale.

Présent à l’ouverture, Ahmed Kami Camara representant de la HAC s’est rejouit de la tenue de ce colloque qui permet aux journalistes d’éviter des ennuis avec l’appareil judiciaire

«Ce colloque sera une plateforme opportune pour faire clairement le distinguo entre les infractions de presse commises par voix de réseaux sociaux étant des médias et donc soumis à la loi de la HAC, protégeant la liberté de la presse, réprimant les infractions de presse»

«Je voudrais réitérer l’adhésion complète de ma structure à toute initiative d’échange et de partage de la trame de ce présent colloque car nous mesurons l’importance du secteur mais également son impact dans la vie du citoyen. Nous lançons donc un appel solennelle auprès des autorités et aux partenaires au développement pour aider à la vulgarisation du contenu de la loi sur la Cybersécurité et la protection des données à caractère personnel mais également, la loi L002 sur la liberté de la presse», a déclaré Aboubacar Camara président par intérim de l’URTELGUI.

Quant au directeur exécutif de l’Observatoire guinéen de la Cybersécurité (OGC), Nouha Traoré se dit rassurer sur la possible application des lois qui sont venues canaliser l’utilisation de l’internet dans le milieu médiatique , une situation qui consacre davantage une liberté pour les hommes de médias.