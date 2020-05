Il s’est ouvert ce mercredi 27 mai 2020, la première audience dans l’affaire qui oppose le substitut du procureur du Tpi de Dubreka au colonel de gendarmerie, Mamoudou Kaba.

Le colonel Mamoudou Kaba, coordinateur des barrages routiers installés à cause de la pandemie de Covid-19 à Coyah et Dubréka est poursuivi pour “menace de mort, séquestration, coups et blessures volontaires, vol, injures publiques et outrage à magistrat».

Abou Nantenin Konaté, substitut du procureur près le Tpi de Dubréka, se plaint avoir été molesté au niveau du barrage de Kenendé, le 4 mai dernier et embarqué pour le camp Kwamé Krumah sur ordre du Colonel Kaba alors qu’il était venu, sur ordre du procureur général, demander aux agents des forces de défense et de sécurité présents sur les lieux de “cesser les exactions contre les citoyens”.

Absent lors de la première audience le 18 mai dernier, la Cour d’appel de Conakry avait décerné “un mandat d’amener” contre le colonel Mamoudou Kaba qui s’est finalement présenté à la barre, ce mercredi 27 mai.

“Comment êtes vous arrivé dans ce tribunal?”, demande le juge Elhadj Mangadouba Sow au prévenu qui répond: “je suis venu en toute liberté”.

“Il est arrivé dans ce tribunal libre. Pour nous, le mandat d’amener n’a pas été exécuté”, déclare Me Salif Beavogui de la partie civile qui soutient que le colonel devait être accompagné par des gendarmes conformément au mandat d’amener délivré par la Cour d’appel.

“Le but d’un mandat d’amener est que le prévenu soit devant la barre », réagit l’avocat de la défense, Me Sory Condé abondant dans le même sens que le procureur, Mamadou Dian Bora Diallo.

A la question du juge sur les infractions à lui reprochées, sans ambages, le colonel Mamoudou Kaba “reconnaît les faits. Je regrette ce qui est arrivé et je demande humblement à M. Condé de me pardonner”.

Pour le cas de vol de 45 millions FG, si l’officier nie avoir prie l’argent, toutefois il “assume ce qui est arrivé” sans répondre à la question d’un avocat de la défense de “comment il va les rembourser”.

La cour sollicite la comparution de M. Ibrahima Sory Bayo, juge d’instruction près le tribunal de Dubréka qui a été victime, lui aussi, d’invectives de la part du Colonel Kaba.

L’audience est renvoyée au mercredi 3 juin pour la suite des débats.