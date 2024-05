Les incendies de plus en plus récurrents dans le grand Conakry ne sont pas liés au hasard, mais l’œuvre de ceux qui vampirisent le pays en payant de l’argent aux groupes de jeunes pour sortir manifester dans les rues, accuse le Premier ministre lors d’une conférence de presse, ce vendredi 10 mai 2024.

Interrogé sur les engagements du chef de la junte de ne pas rester au pouvoir au-delà du 31 décembre 2024, Bah Oury a nuancé en ce termes. “Vous savez lorsque vous êtes à la tête d’un pays, vos intentions, vos sentiments personnels et votre intime conviction c’est de respecter les engagements que vous tenez et c’est le cas du général Mamadi Doumbouya. Mais lorsqu’on voit ce que l’on voit ce que la Guinée a connu depuis le 5 septembre 2021 jusqu’à une période récente, il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas entre les mains de l’Exécutif du pays”,

Selon le Premier ministre, la question de la transition ne doit pas être vue comme si le gouvernement était seul à décider et à faire les choses. Il a affirmé que cela résulte d’un partenariat global qui implique aussi bien la société politique, la société civile et les conditions économiques et financières du pays.

“Le processus du dialogue n’a pas du tout été facile ce qui a impacté négativement la dynamique pour un retour à l’ordre constitutionnel dans les délais qui étaient indiqués à travers l’accord dynamique entre la Cedeao et la Guinée. La responsabilité de cela peut être partagée. C’est pour dire que même si vous êtes contre l’action gouvernementale et vous allez à l’encontre des intérêts de votre pays pour des raisons que seul Dieu peut connaître, vous contribuez à ralentir le processus. Et nous savons qu’il y a eu beaucoup d’actions néfastes qui ont contribué à ralentir la dynamique qui était engagée”, a-t-il laissé entendre

Faisant allusion aux manifestations organisées par les opposants à travers le pays et à l’étranger, le chef du gouvernement a affirmé que “Le bashing contre la Guinée, le fait de dépeindre en noir tout ce qui se fait dans ce pays, de ne rien voir de bon de ce qui est en train d’être fait, c’est une attitude anti-patriotique qui ne peut pas correspondre à ce qu’un citoyen responsable de la République de Guinée et à plus forte raison des hommes et des femmes qui ont été, à un moment donné responsables et qui ont parlé au nom de la Guinée, ne devraient agir de cette manière. Leurs responsabilités devraient les amener à dire “encourageons les (CNRD, Ndlr) à aller le plus rapidement possible pour l’ensemble du processus qui est déjà acté entre la Guinée et la Cedeao et non pas de manière rituelle de venir avec des manifestations, de bashing au niveau de l’ensemble des représentations diplomatiques à l’étranger, de mener de campagne de presse qui d’une manière ou d’une autre ne les honore nullement”.

En ce qui concerne les manifestations de rue, le chef du gouvernement a exprimé sa position : “vous allez me dire que c’est parce que je suis Premier ministre qu’il va dire qu’il est contre les manifestations. Je dois vous rappeler qu’à mon retour d’exil en 2016, j’ai demandé à ce que l’action politique change de méthode. La logique qui dit que dès que je suis mécontent je prends en otage le pays, les institutions et la population à la longue c’est ce qui dérive sur des factions, sur une certaine forme de délinquance sur le plan politique”, a-t-il dénoncé.

Distribution de l’argent aux manifestants

Et de poursuivre : “il y a des forces qui distribuent de l’argent à des groupes de jeunes qui sont désarçonnés par la société urbaine actuel et qui ne demande qu’à avoir des moyens pour descendre dans les rues non pas pour manifester avec des pancartes, des revendications bien précises, mais c’est pour s’attaquer aux biens et aux personnes. (…) La logique d’instrumentalisation des couches les plus fragiles, les moins éduquées est un danger qui va au-delà d’un pouvoir politique. L’exemple de Haïti est là pour nous dire. Il y a de choses qu’il ne faut pas faire, qu’il faut éviter. La Somalie de Siad Barre en est où aujourd’hui? Un homme politique responsable de surcroît des hommes et des femmes qui ont agi au compte de la République de Guinée devrait savoir qu’on ne doit pas jouer avec la vie des citoyens, qu’on ne doit pas jouer avec certaine logique manichéenne qui consiste à dire peu importe les moyens, l’essentiel c’est d’obtenir ce que nous voulons”, a fustigé le Premier ministre.

De la récurrence des incendies

“Regarder la manière dont nos difficultés sur le plan de la desserte d’électricité sont exploitées et parfois la manière la plus (…) je ne peux même pas le qualifier. Le dépôt des matériels d’EDG qui prend feu avec des millions de dollars qui sont engloutis parce que certains groupes veulent maintenir le pays dans une logique où ils vampirisent pour leurs propres intérêts peu importe les intérêts de la population guinéenne. Ça c’est un crime (…) des Guinéens le font. Je suis capable de brûler ce qui appartient à la collectivité nationale qui coûte des millions de dollars tout simplement pour que je continue de vampiriser l’Etat dans mon coin.

C’est pourquoi, j’ai demandé aux autorités de police et de la gendarmerie de mener des enquêtes le plus rapidement possible pour que cette affaire ne soit pas considérée comme une banalité. Je dois vous dire également que le Conseil des ministres hier, le président m’a chargé de mener sur ce terrain des enquêtes approfondies pour que les responsables soient trouvés et que la justice puisse faire son travail. Ce niveau de vampirisation de processus de l’Etat c’est la mentalité que nous retrouvons dans certains secteurs. Les sinistres que nous constatons ne sont pas liés au hasard. Lorsque vous saurez ce qu’il y a dans le fond, vous allez abhorrer des hommes et des femmes que dans certaines circonstances vous avez applaudis”, a déclaré Bah Oury faisant allusion aux acteurs membres des Forces vives de Guinée.