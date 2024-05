Le Forum des forces sociales de Guinée ne digère plus la gestion de la transition par le CNRD de Mamady Doumbouya. Devant les médias ce vendredi 10 mai 2024, les responsables de cette organisation de la société civile guinéenne ont fustigé l’inaction de la junte par rapport au retour rapide à l’ordre constitutionnel.

Pour le coordonnateur du Forum des forces sociales, Abdoul Sacko, si depuis 32 mois les autorités ne parviennent pas à dire où ils veulent aller et tiennent toujours les mêmes discours, cela veut dire que ça devient inquiétant et ça doit interpeller la responsabilité citoyenne.

« Ils sont bloqués dans leur propre prison. Combien de fois ils nous ont annoncé la nouvelle Constitution ? Parce que si on annonce, c’est que c’est prêt et au même moment il y a un atelier qui se produit à Kindia sur l’intégration des questions de femmes, des jeunes et de droits de l’Homme dans la constitution. Cela veut dire que pendant tout ce temps, tout ce qu’ils nous déclaraient n’était que du folklore. Donc nos compatriotes sont bloqués et ne savent pas quoi faire parce que les autorités ont la phobie de l’après transition vu qu’ils se reprochent de quelque chose », a-t-il déclaré.

L’activiste estime que toute démarche qui n’est pas planifiée dans le temps est pratiquement impossible à réaliser avec une évaluation objective.

« Lorsque vous avez une gouvernance qui n’est pas capable d’aider la population ou s’aider elle-même à comprendre quel est le chemin qu’elle doit emprunter, avec quel moyen et en compagnie de qui, c’est déplorable. Une gouvernance responsable aurait mis chaque chantier dans le temps avec les ressources humaines, financières et nécessaires pour sortir de cette situation ».