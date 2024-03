Son dernier mandat à la présidence sénégalaise prend fin le 2 avril 2024, mais Macky Sall ne va pas pour autant chômer. Il s’est déjà trouvé un point de chute.

Désigné en novembre 2023 par le président français, Emmanuel Macron, envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la Planète (4P), “Macky Sall entrera en fonction dès la fin de son mandat le 2 avril”, a annoncé la présidence sénégalaise. “En visioconférence ce matin avec le chef de l’État, le secrétariat des 4P s’impatiente. La séance de travail a porté sur l’agenda et les enjeux auxquels le président Macky Sall est attendu”, a-t-elle précisé.

Le Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète est un instrument de lutte contre la pauvreté et un dispositif de protection de la planète. Le Pacte prend en charge plusieurs préoccupations, tout en tenant compte, à la fois des enjeux sociaux et environnementaux. Il se veut d’apporter une vision globale et inclusive, à travers une approche qui met en avant, le développement durable.