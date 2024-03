La pose de la première pierre du siège de l’Assemblée nationale guinéenne a eu lieu ce mercredi 27 mars 2024, sur le centre directionnel de Koloma. La cérémonie a connu la mobilisation des membres du CNRD, du gouvernement et ses partenaires techniques et financiers.

Financé par un don de la République populaire de Chine à hauteur de 31 millions de dollars US, la superficie totale du site est d’environ 35 499 m², avec une superficie de construction totale d’environ 21 540 m². Sur cet espace est prévue la construction de trois bâtiments comprenant une salle de l’hémicycle de 400 places, 200 bureaux, 5 salles de réunion de 60 places chacune, un centre de conférences, un complexe de restauration, un un hôtel pour les députés mais aussi, et surtout, des installations sportives, y compris l’éclairage et les clôtures.

Dans son discours, le Président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, a souligné que le Parlement est l’organe législatif qui assure la représentation du peuple de Guinée. Pour lui, construire son siège représente pour l’État guinéen « la plus haute exigence. Il est, partout dans le monde, l’image d’un pouvoir représentatif fort et inclusif, un pouvoir délibératif dont l’architecture doit être capable de transmettre complètement l’identité d’une nation une et indivisible dont les membres partagent des valeurs universelles, féconde d’un État de droit. Ce nouveau cœur de la démocratie parlementaire de la République de Guinée s’élèvera sur une place majestueuse et développée sur les plus grandes dimensions permises par le site directionnel de Koloma…».

Consciente des enjeux que ce projet dans les relations sino-guinéennes, la société contractante, Shanghai Baoye Group Corp.LTD, compte fournir assez d’efforts pour contribuer à renforcer l’amitié et la coopération entre la République de Guinée et la République populaire de Chine. De ce fait, pour la réussite du projet, elle s’engage à : « entreprendre soigneusement la construction, avec un sens rigoureux de responsabilité et dévotion en adhérant à la vision de mettre l’homme au premier plan de toutes nos préoccupations en adoptant un état d’esprit rationnel et des mesures rigoureuses, en organisant et planifiant méthodiquement dans l’objectif de garantir la qualité et l’avancement des travaux et de réaliser un projet d’excellence. Nous mobiliserons également des technologies avancées et l’expérience de gestion accumulée tout en redoublant d’efforts pour assurer que le projet soit terminé à temps et de bonne qualité », a indiqué la représentante de Shanghai Baoye Group.

Le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, rappelle que la coopération sino-guinéenne a grandement contribué au développement économique de la Guinée. Au bilan de cette coopération, précise le ministre, figurent de nombreux projets dans les domaines des mines, des infrastructures, de la santé, de l’énergie, etc.

« Ces réalisations ont contribué de manière significative à l’amélioration des conditions de vie et de travail de nos populations. Je voudrais adresser mes remerciements aux autorités chinoises pour cet autre appui traduisant l’excellence des relations d’amitié et de coopération sino-guinéenne. Ce nouveau bâtiment sera un symbole de modernité, de responsabilité et d’honorabilité. Il sera le lieu où les idées fermentent pour donner une naissance exceptionnelle dans un environnement propice à la réflexion et à la prise de décisions. La pose de cette première pierre marque le début d’une ère pour notre Assemblée nationale. Nous nous engageons à poursuivre la mise en œuvre de ce projet ambitieux avec dévouement, passion et détermination pour faire de ce nouveau siège un symbole fort de la démocratie, de la justice et du progrès de notre pays », a-t-il promis.

Persuadé que la construction de ce siège sera achevée dans les meilleurs délais, le chargé des affaires de l’ambassadeur de la Chine en Guinée indique que ce projet chinois constitue le plus important en faveur de la Guinée en termes de montant au cours des dernières années. Sa mise en œuvre représente pleinement le potentiel et une belle perspective de l’amitié sino-guinéenne.

Le délai d’exécution des travaux de ce futur siège du Parlement guinéen est de 26 mois, soit 2 ans et 2 mois.