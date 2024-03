Une délégation de la Cour pénale internationale séjourne à Conakry depuis ce mercredi 27 mars 2024.

La mission de la délégation conduite par Mame Mandiaye Niang, procureur adjoint de la CPI, s’inscrit dans le cadre de la suivie du procès lié aux événements commis au stade de Conakry en 2009.

Cette visite intervient alors que le débat sur la requalification des faits en crime contre l’humanité, divise les avocats des différentes parties.

Alors que le procès devrait rentrer dans sa phase des confrontations, les avocats de la défense ont suspendu leur participation en guise de protestation à la démarche du juge, Ibrahima Sory 2 Tounkara, qui a décidé de joindre sa décision sur la requalification des faits à celle du fond.

Dans son agenda, la délégation de la Cour pénale va échanger avec les différents acteurs impliqués afin de favoriser la continuation du procès.

“Ce sont des magistrats et des avocats guinéens qui gèrent ce procès. Et jusqu’à présent ça se déroule très bien selon les standards acceptables. C’est ce jugement d’étape après quasiment un an et demi, est un jugement positif. C’est un peu le langage que je tiendrai devant les autorités que je vais rencontrer”, a confié Mame Mandiaye dès sa descente de l’avion.

Pour rappel, au cours de l’audience du lundi 25 mars 2024, le président du Tribunal a ordonné le sursis à statuer en attendant l’examen de la requête de la défense par la Cour d’appel et a renvoyé le procès sine die.