Accompagné du ministre Morissanda Kouyaté des Affaires étrangères, le Premier ministre, Bah Oury, a rendu visite à l’ambassadeur russe en Guinée, ce mardi 26 mars 2024.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’expression de la solidarité du Gouvernement guinéen suite à l’attentat terroriste perpétré par l’État islamique (EI) ayant fait plus de 100 morts à Moscou, le 22 mars.

“C’est une tragédie pour le peuple russe, mais pour tous les peuples du monde qui aspirent à la paix, à la liberté et à la sécurité. Notre présence ici c’est d’exprimer notre solidarité et nos condoléances au peuple russe et au président Vladimir Poutine suite à cette tragédie qui a affecté son peuple. C’est ma raison pour laquelle au nom du président de la République, le général de corps d’armées Mamadi Doumbouya, il était important, avec le ministre des Affaires étrangères, de venir exprimer par notre présence en signant le livre de condoléances de montrer notre solidarité et notre compassion”, a déclaré Bah Oury.

L’ambassadeur russe, Alexei Popov, a remercié le chef du Gouvernement guinéen pour son soutien. “C’est un attentat pas seulement contre le peuple russe, mais contre toute l’humanité, tous les pays. Je suis sur que nos amis, nos frères guinéens sont à nos côtés en ce moment tragique”.