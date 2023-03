Sitôt ouverte, ce lundi 27 mars 2023, l’audience publique du procès du massacre du 28 septembre 2009 a été suspendue. Et pour cause ?

Les avocats de la défense et ceux de la partie civile ont sollicité une suspension de l’audience pour non-paiement de leurs perdiems par l’État. «La défense toute tendance confondue, la partie civile jointe, a bien voulu accompagner l’État guinéen jusqu’à ce point pour montrer d’abord qu’ils sont nos juges, notre magistrature et dire qu’ils sont compétents dans toute matière. Nous avons voulu parler avec le ministère de la Justice en privé dans tout le respect », mais en vain, a regretté Me Paul Yomba Kourouma.

«Nous ne voulions pas faire honte à notre État. Notre budget nous ne l’avons pas et l’État a l’obligation de nous payer. Jusqu’à maintenant, nous n’avons pas un seul iota. Nous demandons monsieur le président qu’il vous plaise d’accepter la suspension de l’audience pour le temps de la bonne foi de l’État, le temps de la concertation que nous aurons».

Après avoir écouté le ministère public, le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara a décidé de suspendre, momentanément l’audience.