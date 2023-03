Le président de l’Ufdg a réagi suite au décès, dans la nuit du dimanche à lundi 27 mars 2023, de Elhaj Ousmane Baldé ‘‘Sans-loi’’, président de la Coordination Fulɓe et Haali Pular de Guinée.

Cellou Dalein salue la mémoire d’une «personnalité hors du commun qui a œuvré toute sa vie pour le rayonnement de son village de Fatako, pour l’unité et le respect de la dignité des fils de son Fouta natal ainsi que pour la promotion dans notre pays de la justice, de la paix et de l’unité nationale. Je présente mes condoléances à sa famille, à la Coordination Haali Pular et au peuple de Guinée. Que l’âme du vaillant homme, mon grand frère et ami El Hadj Ousmane, repose en paix», a écrit Cellou Dalein Diallo sur Facebook