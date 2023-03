Le Tribunal de Dixinn vient de condamner l’adjudant-chef Moriba Camara à 10 de prison ferme pour le meurtre du jeune Thierno Mamadou Diallo, tué par balle à Hamdallaye, le 1er juin 2022, en marge de la manifestation contre la hausse du prix du carburant.

Dans son verdict, le juge a suivi la réquisition du procureur qui avait demandé la condamnation à 10 ans de réclusion criminelle en application des articles 206 et 116 du Code de procédure pénale et au paiement d’une amande de 100 millions Gnf à la partie civile comme dommages et intérêts.