Guidée par un Naby Keïta tranchant, le Syli National s’est imposé pour la deuxième fois face à l’Éthiopie et se rapproche sérieusement de la qualification à l’issue de cette quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Dans son objectif de qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, le Syli National de Guinée a réussi un gros coup ce soir au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Les hommes de Kaba DIAWARA ont signé une deuxième victoire contre l’Éthiopie, la troisième de cette campagne.

Très tôt, le capitaine Naby Keïta montrait la voie aux siens sur une passe lumineuse de François Kamano (4’, 0-1). Mais le Syli lève le pied et laisse les éthiopiens revenir dans le match. Canaan Markneh égalise (34’, 1-1). Le joueur de Liverpool revient encore à la charge et sert parfaitement son jeune coéquipier Ilaix Moriba, qui redonne l’avantage aux guinéens (42’, 1-2). En seconde période, Morgan Guilavogui corse l’addition (70’, 1-3). Le Syli se fait peur en fin de match en concédant la réduction du score dans le temps additionnel (90+5′, 2-3). Mais les poulains de Kaba Diawara s’imposent néanmoins et se rapproche de la qualification qui n’est mathématiquement pas encore acquise, mais qui reste tout de même à portée.

Forte de ses 9 points et leader du groupe D, la Guinée reçoit l’Égypte lors de la prochaine journée à Casablanca avant de jouer le Malawi lors de la dernière journée.