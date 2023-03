Dans un communiqué conjoint lu à la télévision nationale ce lundi 27 mars 2023, les ministres de la Pêche et de l’Économie maritime, du Commerce, de l’Industrie et des PME, ont porté à la connaissance des citoyens guinéens, notamment les opérateurs économiques, l’interdiction d’exportation du poisson sur toutes ses formes. L’interdiction s’étale de la période allant du 27 mars au 22 avril 2023.

Dans ledit communiqué, les signataires précisent que cette interdiction ne concerne pas certains produits halieutiques, notamment les poulpes, les calmars et les crevettes. Cependant, des instructions ont été données aux administrateurs territoriaux, aux services déconcentrés du ministère de la Pêche et de l’Économie maritime, du ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME des postes frontaliers, à la Direction générale des Douanes et à la Direction générale de la Police des frontières de veiller, chacun en ce qui le concerne, à l’application stricte de la décision.

Par ailleurs, le document indique que tout contrevenant à cette mesure s’expose au paiement d’amende qui est sans préjudice des poursuites qui peuvent en découler.

Cette mesure intervient après l’interdiction de l’exportation des denrées de première nécessité.