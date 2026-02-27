Le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères, Alhaji Timothy Kabba, est arrivé en Guinée pour engager des consultations à la suite des tensions signalées à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Selon le média Sierraloaded, il conduit une délégation officielle chargée de rencontrer son homologue guinéen, Morissanda Kouyaté.

Si aucune date précise n’a été communiquée concernant son arrivée ni la durée de son séjour, cette séquence diplomatique doit permettre d’examiner la situation née des incidents rapportés dans les zones frontalières, notamment dans le district de Falaba.

Cette mission intervient dans un contexte d’accusations croisées entre les deux armées. Les autorités militaires sierra-léonaises affirment que des soldats guinéens auraient pénétré sur leur territoire, dans le village de Kaliyere, où plusieurs éléments des Forces armées de la République de Sierra Leone (RSLAF) ainsi que de la Division de soutien opérationnel (OSD) auraient été interpellés, avant le retrait des militaires guinéens.

De son côté, l’armée guinéenne conteste fermement cette version. Dans un communiqué officiel, elle soutient que des militaires sierra-léonais auraient franchi la frontière guinéenne sans autorisation, rejetant toute incursion sur le territoire voisin.

L’arrivée du chef de la diplomatie sierra-léonaise à Conakry marque ainsi une étape significative dans la gestion de cette crise. Les deux capitales semblent désormais privilégier la voie diplomatique afin de contenir les tensions et prévenir toute escalade entre les deux pays voisins.