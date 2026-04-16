Guinée : l’ABLOGUI dénonce un nouveau blocage des réseaux sociaux

L’Association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI) a dénoncé, dans une déclaration rendue publique ce jeudi 16 avril, le blocage de plusieurs plateformes numériques dont Facebook, Messenger, YouTube et TikTok, observé depuis le 15 avril sur le territoire national. Une situation qui relance le débat sur les restrictions d’accès à Internet en Guinée, devenues de plus en plus fréquentes ces dernières années.

Selon l’organisation, l’alerte a été donnée dès l’aube du 15 avril 2026. « Ce mercredi 15 avril 2026, l’Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI) a été alertée, dès l’aube, d’une interruption de l’accès à certaines plateformes numériques dont Facebook et à Messenger sur le territoire guinéen », indique la déclaration.

Face à cette situation, l’organisation affirme avoir déclenché son dispositif de surveillance. « Notre réseau de moniteurs indépendants, mobilisés à Conakry et dans les régions de l’intérieur du pays, a procédé depuis à une série de tests techniques de connectivité. Les résultats de ces tests convergent sur un blocage ciblé visant effectivement Facebook, Messenger, YouTube et TikTok », précise l’ABLOGUI, qui écarte l’hypothèse d’une simple panne technique.

L’absence de communication officielle est également pointée du doigt. « À l’heure où nous publions cette déclaration, ni l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT), ni les opérateurs de téléphonie mobile, ni les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) n’ont jugé utile d’informer les utilisateurs sur les raisons de cette situation », déplore l’organisation, estimant qu’il s’agit d’un « manquement à l’obligation de transparence ».

Pour l’ABLOGUI, ces plateformes jouent un rôle central dans l’espace public numérique en Guinée. « Pour des millions de Guinéens, Facebook et Messenger représentent bien davantage que de simples réseaux sociaux. Ils sont des plateformes essentielles pour l’accès à l’information, d’échange et de participation citoyenne », souligne-t-elle, avant d’ajouter que leur restriction « revient à amputer une partie de l’espace public ».

Au-delà de ce nouvel épisode, l’organisation alerte sur une tendance inquiétante : la récurrence des restrictions d’Internet en Guinée. Depuis 2020, le pays a connu quatre épisodes de coupures d’Internet et de blocage des réseaux sociaux, y compris lors de moments politiques majeurs. Le plus récent remonte au référendum du 21 septembre 2025, période durant laquelle l’accès aux plateformes avait été fortement perturbé, affectant des millions d’usagers et limitant l’accès à une information fiable.

Sur le plan juridique, l’ABLOGUI rappelle que ces pratiques peuvent entrer en contradiction avec plusieurs instruments de protection des droits fondamentaux, notamment la Constitution guinéenne, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Dans sa conclusion, l’organisation condamne fermement la situation et appelle à un rétablissement immédiat des services. « L’ABLOGUI condamne sans réserve le blocage de Facebook, Messenger, YouTube ainsi que TikTok et exige leur rétablissement immédiat et sans condition sur l’ensemble du territoire national », affirme-t-elle.

Elle interpelle également les autorités et acteurs du secteur numérique sur leurs responsabilités et appelle à une enquête sur les causes de cette restriction, tout en invitant la société civile et les partenaires internationaux à suivre de près l’évolution de la situation.

Alors que les plateformes numériques occupent une place croissante dans la vie sociale, économique et politique, ces nouveaux blocages relancent les inquiétudes sur l’équilibre entre gestion de l’espace numérique et respect des libertés fondamentales en Guinée.