Alors que les autorités sierra-léonaises dénoncent une incursion armée guinéenne sur leur territoire, Conakry rejette catégoriquement ces accusations et affirme, au contraire, qu’il s’agit d’une pénétration de militaires sierra-léonais en territoire guinéen.

Dans un communiqué rendu public, l’état-major général des Armées indique que le dimanche 22 février 2026, « quelques dizaines de militaires sierra-léonais armés » ont pénétré « sans autorisation sur le territoire guinéen ». Selon la hiérarchie militaire, l’incident s’est produit dans le district de Koudaya, relevant de la sous-préfecture de Sandénia, dans la préfecture de Faranah, à environ 1,4 kilomètre de la ligne frontalière, précisément aux coordonnées (9°59’04.9″N 11°11’17.6″W). Les soldats sierra-léonais auraient ensuite installé une tente et hissé leur drapeau national.

« Alertées, les Forces armées guinéennes se sont immédiatement déployées sur les lieux. Sur place, elles ont constaté la présence d’éléments militaires sierra-léonais et ont réussi à interpeller seize (16) d’entre eux, tout en saisissant leurs matériels et équipements », précise l’état-major.

Les militaires interpellés ainsi que les objets saisis ont été mis à la disposition de la police judiciaire « pour des fins d’enquêtes », ajoute le communiqué. « L’état-major général des Armées félicite les unités engagées pour leur réactivité et leur sens du devoir » et, dans le même élan, appelle les Forces de défense et de sécurité à renforcer leur vigilance et à rester mobilisées pour la protection et la défense de l’intégrité territoriale.

Plus tôt, dans un communiqué distinct, le ministre sierra-léonais de l’Information affirmait pour sa part que des éléments des Forces armées guinéennes avaient pénétré dans la localité frontalière de Kalieyereh, dans la chefferie de Sulima, où étaient déployés des membres des Forces armées de la République de Sierra Leone (RSLAF) et de la Police de Sierra Leone (SLP).

Cet échange d’accusations illustre la tension persistante autour de cette zone frontalière sensible entre les deux pays.