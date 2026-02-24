Les autorités sierra-léonaises sont sorties de leur silence après l’affrontement survenu le 23 février 2026 entre militaires guinéens et sierra-léonais à Falaba, localité située dans la zone frontalière entre les deux pays.

Dans un communiqué officiel, le ministère sierra-léonais de l’Information indique que des membres des Forces armées guinéennes ont pénétré dans la ville frontalière de Kalieyereh, dans la chefferie de Sulima, où étaient déployés des éléments des Forces armées de la République de Sierra Leone (RSLAF) et de la Police de Sierra Leone (SLP).

“Au moment de l’incident, les forces de sécurité sierra-léonaises fabriquaient des briques pour la construction d’un poste frontière et d’un centre d’hébergement destinés à soutenir les opérations de sécurité dans la région. Le drapeau national de la Sierra Leone avait été hissé sur un territoire reconnu comme appartenant à la Sierra Leone”, précise le ministère.

Selon la même source, plusieurs membres de l’équipe de sécurité conjointe, dont un officier, ont été appréhendés par les forces guinéennes et transportés en territoire guinéen, armes et munitions à l’appui. Freetown privilégie “les canaux diplomatiques et de sécurité établis” pour confirmer leur localisation et obtenir leur libération “saine et sauve, sans condition”.

Le communiqué souligne que l’affaire a été portée à l’attention des autorités nationales, régionales et sous-régionales compétentes. “Les échanges se poursuivent afin de garantir un règlement pacifique et à l’amiable. Le gouvernement reste pleinement saisi de la situation. Une mission d’enquête a été constituée pour se rendre immédiatement sur place afin d’établir le déroulement des événements et d’apporter des éclaircissements supplémentaires”, conclut le texte officiel.