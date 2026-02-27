Les 16 soldats sierra-léonais arrêtés par l’armée guinéenne pour incursion illégale sur le territoire ont été libérés ce vendredi 27 février 2026.

L’annonce a été faite par le ministère sierra-léonais de l’Information via Facebook. « La diplomatie est la clé. Nos vaillants soldats et policiers, en sécurité entre les mains du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Alhaji Timothy Kabba, chef de délégation en Guinée. Le Gouvernement sierra-léonais s’est engagé à explorer toutes les voies diplomatiques disponibles pour régler tout différend avec la Guinée », précise le communiqué.

Cet incident remonte au 23 février, lorsque des militaires guinéens et sierra-léonais se sont affrontés à la frontière. Suite à cela, le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères a conduit une délégation pour rencontrer son homologue guinéen, Morissanda Kouyaté. C’est à l’issue de ces négociations que les militaires ont été libérés.