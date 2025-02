Les avocats de l’ancien Premier ministre Kassory Fofana ont vivement critiqué le verdict de la CRIEF, qui a condamné leur client à cinq ans de prison ferme.

Selon Me Sidiki Bérété, cette décision de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) viserait avant tout à satisfaire la junte au pouvoir. “Non, ce n’est pas une condamnation, le juge a fait preuve de magie. Les 15 milliards ? Nous avons démontré qu’à ce jour, 12 milliards sont toujours à la Banque centrale. Quant aux 3 milliards restants, ils ont été débloqués par l’actuel ministre de l’Énergie pour l’assainissement des hôpitaux. Si le juge parvient malgré tout à condamner pour ce montant, alors que la coordonnatrice du projet MAMRI est poursuivie pour la même somme, je crois que le ridicule ne tue pas. Kassory croit en son innocence. Ce sont des décisions taillées sur mesure, rendues pour une période transitoire et au service des auteurs du coup d’État”, a déclaré l’avocat, annonçant un recours devant la chambre de contrôle de jugement.

“C’est regrettable. Nous allons exercer tous les recours possibles : l’appel, le pourvoi, etc. La loi finira par triompher, et nous y croyons. Les magistrats doivent faire amende honorable pour sauver le peuple de Guinée, appliquer la loi et respecter la dignité des citoyens. On ne peut pas servir une transition en manipulant le droit et en rendant des décisions aussi contestables. Condamner pour 15 milliards alors que l’argent est encore disponible à la Banque centrale, c’est purement injuste. Kassory ne mérite pas cela. Mais au-delà de lui, ce sont tous ceux qui sont perçus comme des candidats potentiels en Guinée qui sont visés. (…) Kassory va interjeter appel et nous nous en remettons à la sagesse divine, car il n’y a plus d’espoir en la justice”, a conclu Me Bérété.