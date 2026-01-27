Une semaine après la clôture de la CAN 2025, la finale de cette 35ᵉ édition, disputée entre le Maroc et le Sénégal, continue de provoquer des remous dans le football africain. Malgré la victoire des Lions de la Téranga (1-0 après prolongation), le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a vivement mis en cause le Maroc et la Confédération africaine de football (CAF), accusant le Royaume d’exercer une influence déterminante au sein de l’instance continentale.

Au-delà du duel livré sur la pelouse du complexe sportif Moulay-Abdellah de Rabat, les controverses entourant l’organisation de la finale alimentent toujours l’actualité. Dans une longue intervention diffusée sur la chaîne Seneweb, à l’occasion d’une cérémonie célébrant le sacre sénégalais, Abdoulaye Fall a critiqué la gestion de la rencontre, affirmant que « le Maroc tient tout en main et décide de tout ».

Revenant sur les événements ayant précédé le coup d’envoi, le dirigeant sénégalais a soutenu qu’« aucun pays ne s’est opposé au Maroc comme le Sénégal l’a fait durant cette CAN ». Il a également pointé ce qu’il considère comme une mainmise marocaine sur la CAF : « Un Marocain est à la vice-présidence de la CAF. Le Maroc contrôle cette instance. Qu’on se dise la vérité », a-t-il déclaré, visant directement Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football et vice-président de la CAF.

Le principal grief évoqué concerne la désignation de l’arbitre de la finale. Selon Abdoulaye Fall, « nous devions connaître l’identité de l’arbitre deux jours avant la finale. C’est la veille du match, à 22h00, qu’on nous a transmis la notification ». Une situation qu’il qualifie de « manœuvre » destinée, selon lui, à empêcher toute tentative de récusation. « Pendant la finale, nous avons envoyé une lettre de protestation à la CAF, alors que nous étions encore au stade », a-t-il précisé.

Ces déclarations interviennent alors que la commission disciplinaire de la CAF s’apprête à se prononcer sur les incidents survenus lors de la finale. D’après les informations disponibles, le verdict est attendu à partir de ce mardi 27 janvier 2026.