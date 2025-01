La Haute Autorité de la Communication (HAC), dans un communiqué diffusé ce lundi 27 janvier 2025, a annoncé l’interdiction du site d’information Depecheguinee sur toute l’étendue du territoire national. Cette décision a été motivée par des accusations d’incitation à l’insurrection et de troubles à l’ordre public.

L’organe de régulation des médias reproche au quotidien électronique, dirigé par le journaliste d’investigation Abdoul Latif Diallo, d’avoir publié une «Tribune Libre » signée par un certain Samir Moussa, dont le contenu, selon la HAC, incite à la révolte et au désordre public.

Pour rappel, le 17 janvier 2024, la HAC avait déjà suspendu le site pour une durée de neuf mois, et infligé une sanction de six mois au directeur de publication Abdoul Latif Diallo. Cette suspension faisait suite à la publication d’un article accusant le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) d’un détournement de plus d’un milliard de dollars.