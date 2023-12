Selon la note Migrations et le développement publiée par la Banque mondiale, le 18 décembre dernier, les remises migratoires vers les pays à revenu faible et intermédiaire auraient augmenté de 3,8 % en 2023. Toutefois, elle alerte sur le risque d’une baisse des revenus réels des migrants en 2024 dûe à l’inflation et aux faibles perspectives de croissance économique au niveau mondial.

Les fonds envoyés par les migrants vers leurs pays, notamment ceux à revenu faible et intermédiaire auraient atteint 669 milliards de dollars en 2023.

Les remises migratoires les plus élevées sont enregistrées « vers l’Amérique latine et les Caraïbes (8 %), l’Asie du Sud (7,2 %), l’Asie de l’Est et le Pacifique (3 %), et l’Afrique subsaharienne (1,9 %). Les transferts d’argent vers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ont en revanche diminué pour la deuxième année consécutive (-5,3 %), en raison principalement de la baisse des envois à destination de l’Égypte. Les remises migratoires vers l’Europe et l’Asie centrale ont fléchi de 1,4 %, alors qu’elles avaient connu un boom de plus de 18 % en 2022 », note la Banque mondiale.

Les migrants de l’Afrique subsaharienne ont envoyé 54 milliards de dollars en 2023, soit 1,9 %. Le Mozambique est le plus gros bénéficiaire en Afrique avec 48,5 %. Il est suivi du Rwanda (16,8 %) et de l’Éthiopie (16 %).

Le Nigéria représente 38 % de la totalité des envois de fonds vers la région avec une augmentation d’environ 2 %. Le Ghana et le Kenya ont affiché des hausses estimées à 5,6 % et 3,8 %, respectivement.

Pour 2024, les remises migratoires vers l’Afrique subsaharienne devraient augmenter de 2,5 %, selon les prévisions de Migration et développement. Le coût moyen de l’envoi de 200 dollars vers cette région était de 7,9 % au deuxième trimestre de 2023. Ce qui pousse certains à se détourner des voix officielles de transfert d’argent pour passer par des circuits informels, voire douteux.

Par ailleurs, la note indique que les États-Unis restent la principale source d’envois de fonds des migrants.