L’ancien Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory est en prison depuis plus d’un an maintenant. L’ex-locataire du Palais de la colombe est poursuivi pour des faits présumés “de corruption, détournement des biens publics et enrichissement illicite” par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

L’ancienne conseillère chargée de l’Inclusion, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat des Jeunes et des Femmes à la Primature, regrette cette détention prolongée de Kassory Fofana. Pour dame Diariatou Diallo, l’ancien Premier ministre n’a pas sa place en prison.

« J’ai travaillé avec lui pendant 2 ans, j’ai vu un homme serein, un homme qui aime son pays. Pour moi, ce n’est pas un homme à isoler, parce qu’il a un bagage intellectuel, il a une expérience, il a une base, c’est une personne ressource qu’il faut utiliser, mais ce n’est pas quelqu’un à enfermer », a martelé Diariatou Diallo, le week-end dernier à l’Assemblée générale hebdomadaire Foutti-Laffidi.

Selon l’ancienne proche de Don Kass, « pour que la Guinée aille de l’avant, il faut des personnes ressources comme Kassory Fofana ».

Ibrahima Kassory Fofana, ainsi que plusieurs autres anciens membres du dernier gouvernement d’Alpha Condé, ont été inculpés par la CRIEF et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry depuis avril 2022.