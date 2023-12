L’explosion du dépôt d’hydrocarbures intervenue la semaine dernière à Kaloum a occasionné la pollution de l’environnement dans une bonne partie de la ville de Conakry. Selon les autorités, les relevés de la qualité de l’air révèlent la persistance de particules en suspension à la base des troubles respiratoires, des céphalées, d’audition et de vision.

Interrogé sur la question ce mardi 26 novembre 2023, Dr Alpha Saliou Barry pneumologue a tenté de déterminer les conséquences de cette pollution sur les citoyens de Conakry et environs.

À en croire le spécialiste, l’explosion du dépôt de carburant a pollué l’air d’un degré “incommensurable” avec un mélange de plusieurs produits chimiques qui peuvent nuire à l’organisme humain.

« La pollution de l’air est un mélange complexe en évolution constante de polluants qui peuvent être de l’ozone, le dioxyde et les oxydes d’azote, le dioxyde de soufre, les métaux (arsenic, plomb). Certains composés organiques volatils comme le butane, l’éthanol ou le benzène, ou encore des hydrocarbures (hydrocarbures aromatiques polycycliques – HAP) présents dans le charbon, le pétrole, ou provenant de la combustion des carburants ou du bois», a-t-il expliqué dans un premier temps.

S’agissant des effets de ces polluants sur la santé de l’homme, le pneumologue affirme qu’il peut y avoir de très fortes concentrations d’ammoniaque pouvant provoquer des irritations, des brûlures oculaires et respiratoires.

«La toxicité de ces particules proviennent à la fois de leur composition et de leur taille. Plus les particules sont fines, plus elles sont capables de pénétrer profondément dans l’organisme», ajoute-t-il.

Pour éviter d’être exposé à ces particules, Dr Alpha Saliou Barry conseille les citoyens de Conakry, de limiter les déplacements vers le centre ville de Kaloum qui est l’une des zones particulièrement touchée par cette pollution.

«Gardez vos médicaments avec précaution, particulièrement les asthmatiques et ceux qui souffrent de troubles respiratoires. Vous pouvez également contribuer à diminuer la pollution de l’air extérieur en réduisant l’utilisation des combustibles et en conservant une bonne qualité de l’air à l’intérieur dont la fumée de tabac et autres», suggère le spécialiste.