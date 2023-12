L’opposant sénégalais Ousmane Sonko, président du Parti PASTEF (dissous), a finalement réussi a déposé son dossier de candidature pour la présidentielle du 25 février 2024 auprès de la Cour du conseil constitutionnel.

Condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse et 600 mille FCFA d’amende par la chambre criminelle du tribunal de Dakar, le leader du PASTEF a contourné la Direction générale des élections (DGE) qui lui refuse de délivrer de fiches de parrainages et la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) et de laisser son sort entre les mains des sept sages.

Désormais ce sont les membres du collège de cette cour qui vont décider de la recevabilité ou du rejet du dossier de candidature du maire de Ziguinchor à quelques heures de la fin des dépôts de candidature au Conseil constitutionnel.

Il faut noter que c’est Ayib Daffé, le mandataire du candidat Ousmane Sonko, qui a soumis le dossier de candidature de ce dernier au Conseil constitutionnel. Reste à savoir si cette candidature va aboutir ou pas.

Wait and see !