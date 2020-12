Le président du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) a réagit par rapport à la mort de l’opposant malien Soumaila Cissé.

A travers les réseaux sociaux ce vendredi 25 décembre 2020, Lansana Kouyaté se souvient encore des meilleurs moments passés avec le défunt.

Par la même occasion, l’ancien Premier ministre guinéen a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt et à l’ensemble du peuple malien.

«C’est avec consternation que j’ai appris, ce Vendredi 25 Décembre 2020, le décès de Monsieur Soumaila Cissé, ancien Président de la Commission de l’UEMOA et jusque-là Président de l’URD. Je me souviens de la franche collaboration qui a caractérisé notre relation lorsque j’étais Secrétaire Exécutif de la CEDEAO et lui, Ministre en charge de l’économie et des finances du Mali. Il a toujours été un soutien de premier plan dans les différentes initiatives entreprises par mon équipe pour renforcer l’intégration sous-regionale. Cette collaboration, entamée dans les années 90, a créé un lien particulier entre nos deux familles. Le cours de la vie nous a également rassemblé dans l’International Démocrate Centriste (IDC-CDI), notre courant politique international. En cette circonstance douloureuse, au nom de ma famille et de ma formation politique, j’adresse nos sincères condoléances à sa famille, à sa formation politique et au Peuple malien. Veuille Allah l’accueillir dans son Paradis», a posté l’ancien Secrétaire Exécutif de la CEDEAO.