Législatives en Guinée: à date, six partis politiques seulement ont déposé des candidatures

Le processus du dépôt des candidatures annoncé le 18 décembre 2019, prendra fin ce vendredi 27 décembre. Mais à date, seuls six partis politiques ont déposé leurs candidatures selon la commission de réception et de traitement des candidatures au cours d’un point de presse ce jeudi 26 décembre.

Parmi ces partis, figure la formation politique d’Abdoulaye Kourouma. Après le dépôt de sa candidature, le président du RRD a exprimé la volonté de son parti à participer à ces élections depuis l’annonce du chronogramme. Pessimiste quant à la tenue de ces élections, Abdoulaye Kourouma a averti :

« Je ne tardais pas à dire aux commissaires de la CENI, si la date du 16 n’est pas tenable, le parti RRD portera plainte contre eux pour qu’ils remboursent tout ce que nous avons investi« , menace-t-il.

La commission de réception et et traitement des candidatures a été constituée sur décision du président de la Ceni par le numéro 250 en date du 19 décembre 2019 pour être dans le délai.

Ensuite, un communiqué relatif au dépôt des candidatures a été publié dans les médias appelant les partis intéressés à déposer les candidatures du 18 au 27 décembre.

La commission de réception et de traitement des dossiers de candidatures est tripartite, composée des éléments de la CENI, les cadres du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et les cadres du ministère des Finances.

« Le travail est simple, il s’agit de récupérer les dossiers, les examiner en tenant compte de ce qui a été dit par la loi dans le but de prendre ce qui est complet ou de dire d’aller prendre les dossiers pour compléter. On a reçu 6 dossiers.”, informe Sory Sidibé, vice-président de la commission.