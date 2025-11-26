Portée par le ministère de l’Énergie à travers l’Agence Guinéenne d’Électrification Rurale (AGER), avec l’appui du PNUD, la table ronde dédiée au financement du Plan national d’électrification rurale (PNER) a réuni ce mercredi 26 novembre 2025 dans un réceptif hôtelier de Conakry, les autorités, les partenaires techniques et financiers, les investisseurs privés, les collectivités locales et la société civile. Une rencontre jugée historique par plusieurs intervenants, au moment où la Guinée ambitionne de combler un retard énergétique lourd de conséquences pour le développement rural.

Malgré un potentiel hydroélectrique supérieur à 6 000 MW et un ensoleillement abondant, la Guinée reste l’un des pays d’Afrique de l’Ouest où l’accès à l’électricité est le plus faible. Selon les données présentées, seuls 51,1 % des Guinéens ont accès à l’électricité, un chiffre qui chute à 25,7 % en milieu rural. Cette situation crée une fracture énergétique profonde, freinant l’éducation, la santé, l’agriculture et l’essor des petites entreprises.

Pour y remédier, le PNER ambitionne de parvenir à un accès universel à l’électricité à l’horizon 2040. Sa réalisation exigera un financement global estimé à plus de 3,6 milliards de dollars pour les infrastructures, auxquels s’ajoutent des besoins institutionnels et techniques. D’où la nécessité de mobiliser, au-delà de l’État, des bailleurs et des investisseurs privés.

Dans son allocution, le ministre de l’Énergie, Namory Camara, a détaillé les avancées en matière d’électrification rurale, mettant en avant plusieurs projets récemment inaugurés.

Évoquant ces réalisations, il a souligné que « l’électrification rurale est déjà une réalité quotidienne pour nos concitoyens, comme en témoignent les centrales solaires de Thianguel Bori, Kalinko ou Siguirini, qui ouvrent un horizon nouveau à la jeunesse, dynamisent le commerce et renforcent les services essentiels ».

Selon lui, ces projets démontrent que les mini-réseaux ne sont plus des pilotes, mais des solutions robustes et reproductibles.

Le ministre a également annoncé un engagement financier majeur : « La République de Guinée consacrera 20 % du financement public inscrit dans le Pacte M300 au déploiement du Plan national d’électrification rurale. Ce geste souverain atteste de notre détermination à assumer pleinement notre part de responsabilité. »

Pour Namory Camara, l’électrification rurale ne doit plus être considérée comme une dépense, mais comme « un levier de croissance, un multiplicateur de valeurs , un marché porteur où chaque localité électrifiée crée des opportunités nouvelles pour l’agro-industrie, le numérique, la santé ou les PME ».

Le représentant résident adjoint du PNUD, Alassane Ba, a rappelé l’impact concret des projets récents, citant l’exemple de Thianguel Bori, où l’accès à l’électricité a transformé la vie des habitants. « Désormais, des ateliers de soudure ont vu le jour, des femmes peuvent conserver le poisson pêché, les élèves étudient à la lumière. L’énergie est un transformateur du développement socio-économique », a-t-il déclaré.

Soulignant que le PNER trace une trajectoire claire et réalisable vers une couverture énergétique complète d’ici 2040, il a réaffirmé l’engagement du PNUD comme partenaire technique et stratégique : « Nous nous engageons à maintenir notre appui pour traduire ce plan audacieux en résultats concrets, notamment en mobilisant des financements innovants et en renforçant les capacités institutionnelles. »

Le ministre de l’Économie et des Finances, Mourana Soumah, a insisté sur la nécessité de diversifier les sources d’énergie, de moderniser les infrastructures et de renforcer le cadre réglementaire. « Nous devons libéraliser le marché de l’énergie pour permettre l’entrée d’acteurs privés à travers des partenariats public-privé, appuyés par un cadre légal adapté », a-t-il expliqué.

Il a rappelé que la Guinée fait face à des pertes énergétiques significatives, avec « des taux de déperdition proches de 35 %, un déficit qui doit être résorbé pour améliorer la distribution et accompagner le développement industriel».

Le ministre a également réaffirmé l’engagement du pays dans l’initiative M300, visant l’accès à l’électricité pour 300 millions d’Africains d’ici 2030.

Pour Moussa Condé, directeur général de l’AGER, l’électrification rurale est avant tout un projet de société, un facteur d’égalité entre les territoires. Il a rappelé que les disparités restent profondes : « 91 % des citadins ont accès à l’électricité, contre seulement 23 % des populations rurales. C’est un paradoxe : nous sommes riches en ressources, mais pauvres en accès », a-t-il déclaré.

Présentant les orientations du PNER, il a détaillé une stratégie reposant sur les mini-réseaux solaires, l’hybridation, les solutions décentralisées et une forte implication du secteur privé, via un découpage national en sept zones d’électrification confiées à des opérateurs privés. « Notre objectif est d’électrifier 15 000 localités d’ici 2040, avec une montée en puissance progressive et structurée. »

Le directeur général a appelé les partenaires à se joindre à « un partenariat stratégique pour la transformation d’un pays, pas seulement pour financer des infrastructures ».

Il conclut en rappelant l’enjeu intergénérationnel : « Dans 15 ou 20 ans, les enfants jugeront ce que nous aurons décidé ici. Choisirons-nous la lumière ou retarderons-nous leur chance ?».

Cette table ronde, qui s’est achevée par une série d’échanges techniques, a permis de poser les bases d’un cadre de financement et de coordination jugé indispensable par l’ensemble des acteurs.

Les participants ont exprimé leur volonté de renforcer la synergie entre bailleurs, institutions publiques et secteur privé afin d’accélérer l’accès à une énergie fiable, propre et accessible en zone rurale.

Un communiqué final, attendu dans les prochains jours, devrait préciser les engagements financiers annoncés ainsi que les mécanismes de suivi du PNER.

Tous espèrent que cette mobilisation ouvre une nouvelle étape pour un pays qui ambitionne de devenir un acteur régional majeur des énergies renouvelables — et d’éclairer définitivement ses zones rurales.