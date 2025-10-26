La capitale française a abrité, du 22 au 23 octobre 2025, la quatrième Conférence ministérielle sur les diplomaties féministes. L’événement a réuni des responsables politiques et des actrices engagées du monde entier autour des enjeux liés à l’égalité de genre et à la place des femmes dans la gouvernance mondiale.

Parmi elles figurait Oumou Khairy Diallo, directrice exécutive du Club des Jeunes Filles Leaders de Guinée, qui représentait l’Alliance Féministe Francophone à cette rencontre internationale.

Militante de longue date pour les droits des femmes et l’autonomisation des jeunes filles, Oumou Khairy Diallo a porté haut la voix de la jeunesse guinéenne et africaine sur la scène mondiale. Dans un entretien accordé le samedi 25 octobre, elle a évoqué la portée de la diplomatie féministe, le rôle des jeunes filles dans la transformation sociale et les perspectives d’un leadership féminin fort et inclusif sur le continent.

Aux côtés des ministres des Affaires étrangères de la France, de l’Espagne, du Maroc et de l’Arménie, ainsi que de la directrice exécutive d’ONU Femmes, la jeune leader guinéenne a mis en lumière les défis persistants auxquels font face les femmes francophones.

Selon elle, la participation pleine et entière des jeunes filles aux instances de décision reste entravée par de multiples obstacles : « Si on parle de participation de la jeune fille à des grandes instances de discussions et d’influence, à pouvoir participer pleinement — pas en tant que bénéficiaire de programmes, mais dans la co-construction de ces programmes —, il y a beaucoup de facteurs qui freinent cela. Si une fille est violée, elle ne peut pas participer pleinement à la co-construction politique concernant sa vie ; si elle est mutilée, elle ne peut pas contribuer pleinement aux décisions qui se prennent sur son existence et sur son environnement, tout comme si elle n’a pas accès à l’éducation», regrette-t-elle.

Convaincue que les femmes doivent être les premières porte-voix de leurs réalités, Oumou Khairy Diallo insiste : « Il n’y a pas quelqu’un de mieux placé que nous pour porter nos problèmes et expliquer comment nous voulons construire un environnement qui soit respectueux de nos droits. »

Pour elle, les questions d’égalité de genre et de féminisme doivent désormais occuper une place centrale dans la diplomatie mondiale : « Cette question doit être prise dans son entièreté et être au cœur de la diplomatie et de la politique internationale. Dommage est de constater qu’aucun pays n’a encore atteint l’égalité de genre. L’urgence est là, avec la montée des mouvements anti-droits et le recul des acquis fondamentaux des femmes. Il est temps que le monde fasse front commun pour définir des politiques féministes capables de bâtir une société où la femme n’est pas au second rang, mais partie intégrante, non seulement comme bénéficiaire de politiques, mais comme actrice de leur construction, pour une société juste et égalitaire », souligne-t-elle.