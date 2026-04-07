Jeunesse et Sports : Cellou Baldé veut faire du sport une priorité nationale et appelle à plus de moyens

À l’occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, célébrée ce lundi 6 avril 2026, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Cellou Baldé, a plaidé pour une hausse du budget alloué à son département.

Cette prise de position intervient à quelques jours de la finalisation du vote de la loi de finances initiale 2026 par le Conseil national de la transition (CNT), alors qu’une loi de finances rectificative est également attendue dans un contexte d’arbitrages budgétaires jugés décisifs.

Dans son allocution, le ministre a appelé à une meilleure prise en compte du secteur sportif, qu’il estime aussi stratégique que d’autres domaines clés de l’action publique. « La jeunesse et le sport méritent d’être érigés en priorité nationale, au même titre que l’éducation nationale, la santé et tant d’autres », a-t-il déclaré, insistant sur le rôle structurant du sport.

Il a par ailleurs rappelé les multiples fonctions de cette discipline : « Le sport est un instrument d’éducation, mais c’est aussi un instrument important de santé publique ».

Au-delà de ses dimensions sociales, Cellou Baldé a mis en avant le potentiel économique du secteur. « Le sport est une industrie, un levier stratégique de développement et un moteur de croissance et de rayonnement pour toute nation qui a fait priorité », a-t-il souligné, évoquant les exemples de plusieurs pays du continent.

Le ministre a réaffirmé l’ambition des autorités guinéennes de replacer le sport au cœur des politiques publiques. « La Guinée entend pleinement s’inscrire dans cette dynamique et bâtir une politique sportive ambitieuse et durable ».

Toutefois, il a rappelé que la concrétisation de cette vision dépendra de moyens financiers conséquents. « J’en appelle à l’accompagnement du gouvernement guinéen, à reconsidérer la place et le rôle du ministère de la Jeunesse et des Sports dans l’action publique, en renforçant les efforts budgétaires consacrés au sport, afin que cette ambition devienne une réalité », a-t-il plaidé.

Cette demande s’inscrit également dans la perspective des grands programmes de développement du pays, notamment le projet Simandou 2040. « Le sport, par sa transversalité, constitue un moyen ultime pour parvenir à consolider les acquis de notre pays grâce à cet ambitieux programme», a conclu le ministre.

Formulé dans un cadre symbolique dédié au rôle du sport dans le développement et la paix, ce plaidoyer intervient à un moment charnière du calendrier budgétaire, alors que les décisions à venir pourraient déterminer l’ampleur des ambitions affichées pour le secteur sportif en Guinée.