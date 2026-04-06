Législatives et communales : la DGE lance l’accréditation des observateurs pour les scrutins du 24 mai

La Direction générale des élections (DGE) a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 6 avril 2026, l’ouverture des demandes d’accréditation en vue de l’observation des élections législatives et communales prévues le 24 mai prochain.

Dans son communiqué, l’institution informe que la réception des demandes d’accréditation pour l’observation électorale des élections législatives et communales du 24 mai 2026 est prévue du 06 avril au 15 mai 2026. Cette démarche concerne aussi bien les organisations nationales et internationales que les observateurs indépendants souhaitant suivre le processus électoral.

La DGE précise que les dossiers peuvent être soumis soit en ligne, via la plateforme dédiée, soit par dépôt physique auprès des structures déconcentrées. « Les demandes d’accréditations sont reçues sur la plateforme en ligne (…) ou par dépôt physique auprès des Directions préfectorales et communales des élections (DPE/DCE) ainsi que des services communaux des élections », a-t-elle indiqué.

S’agissant des pièces à fournir, l’institution électorale insiste sur la nécessité de constituer des dossiers complets. Elle énumère notamment une correspondance officielle adressée à Madame la Directrice générale des élections , accompagnée d’ une lettre d’engagement de prise en charge de toutes les dépenses liées à l’observation.

À cela s’ajoutent « les justificatifs attestant des expériences antérieures en matière d’observation électorale ainsi que l’agrément en cours de validité de l’organisation.

La liste nominative des observateurs proposés est également exigée, avec pour chaque candidat une copie de la pièce d’identité et une photo d’identité sur fond blanc.

La DGE appelle les postulants à la rigueur dans la constitution des dossiers et invite les organisations et les observateurs à veiller à la complétude des pièces et au respect strict des délais, tout en mettant à disposition des contacts pour toute information complémentaire auprès du département en charge de l’accréditation et de l’observation.