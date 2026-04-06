Mort dans un motel à Conakry : le rappel ferme d’un juriste sur la dignité du défunt et le secret de l’enquête

Un cas de décès survenu dans la nuit du dimanche dans un motel du quartier Dixinn, à Conakry, suscite interrogations et commentaires dans l’opinion publique. Plusieurs médias en ligne ont rapporté qu’un homme âgé d’une cinquantaine d’années aurait été tué dans une chambre de l’établissement. De leur côté, les services de police indiquent avoir procédé à des constatations matérielles sur les lieux, sans communiquer davantage de détails à ce stade.

Dans ce contexte marqué par une forte médiatisation de l’affaire, le juriste Kalil Camara a apporté un éclairage sur les implications juridiques d’une telle situation, en insistant sur la nécessité de préserver la dignité du défunt ainsi que le secret de l’enquête. “Si à l’issue de ces constatations, il se trouve que la mort survenue n’est pas d’origine criminelle, la police cherche la famille du défunt ou de la défunte pour mettre la dépouille à leur disposition. Dans ce cas, l’information du public n’est pas nécessaire”, a expliqué le spécialiste du droit.

S’appuyant sur les principes constitutionnels, il rappelle que le respect de la dignité humaine s’impose en toutes circonstances, y compris après la mort. “Conformément à la constitution, l’être humain et sa dignité sont sacrés. La mort dans un motel ne fait pas perdre cette dignité. Le défunt a droit à une fin digne qui s’oppose à ce qu’il soit exposé à des tiers, parce que décédé dans un motel”.

Le juriste souligne également que la vie privée doit être protégée, y compris dans ce type d’affaires où des éléments relevant de l’intimité pourraient être exposés. “Ce respect s’oppose à ce que l’identité ou la relation amoureuse d’une personne soit révélée à des tiers, sans son consentement”, a-t-il ajouté.

Au-delà de ces considérations, Kalil Camara insiste sur le caractère strictement encadré des procédures en cas de mort suspecte. Il rappelle que les enquêtes et instructions judiciaires sont soumises au secret. “C’est par exception afin d’éviter la divulgation de fausse information ou mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure, ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause”.

Dans cette logique, il met en garde contre certaines pratiques médiatiques susceptibles de porter atteinte à ce principe fondamental. “Or, la divulgation des actes provenant de l’enquête ou l’accès par des médias au lieu du crime pour le filmage et la prise d’image, viole le secret de l’enquête”.

Pour appuyer son analyse, le juriste s’appuie sur la jurisprudence. “La Cour de cassation dans sa jurisprudence annule des actes pour violation du secret de l’enquête lorsque des tiers, par exemple des journalistes, y ont eu accès ou y ont pris part, même avec l’autorisation des autorités publiques (V Crim 19 Juin 1995; Crim 10 janv 2017). La Cour précise que seul l’officier de police judiciaire a le droit de prendre connaissance des éléments trouvés sur les lieux de crime. C’est de la protection du droit à l’intimité de la vie privée et de la dignité humaine”.

Il ajoute enfin que la responsabilité des professionnels des médias peut également être engagée dans certaines circonstances. “Si les journalistes ne concourent pas au secret de l’enquête et de l’instruction, la Cour de cassation admet tout de même la condamnation pour recel de violation du secret de l’enquête, des journalistes révélant des informations provenant d’enquêtes judiciaires”.

Alors que les circonstances exactes de ce décès restent à élucider, cette affaire met en lumière les tensions entre exigence d’information du public et respect des principes juridiques fondamentaux, notamment la dignité humaine, la vie privée et le secret de l’enquête.