Le juge Mohamed Sangaré a enfin rendu, ce jeudi 26 octobre 2023, son verdict dans le dossier qui oppose le chargé des opérations du FNDC, Ibrahim Diallo, et l’ex commissaire de l’aéroport de Conakry, Ibrahim Naby Traoré.

Sur l’abstention délictueuse, le tribunal a renvoyé l’ex commissaire spécial à la fin de poursuite et pour délit non constitué. Par conséquent, le juge Mohamed Sangaré déboute la partie civile qui avait réclamé le paiement de 50 millions à titre de dommage et intérêts.

Ce n’est pas tout, la partie civile, Ibrahim Diallo a été condamné au paiement d’un franc symbolique pour dommage et intérêt à l’ex commissaire spécial de l’aéroport. Ses avocats comptent interjeter appel de cette décision dans les prochains jours.

Pour rappel, le responsable des opérations du Front National pour la Défense de la constitution (FNDC) poursuivait l’ex-commissaire spécial de l’aéroport de Conakry, Ibrahima Naby Traoré pour “atteinte à la liberté individuelle et abstention délictueuse”.